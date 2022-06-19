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封面故事／十年鋪成退休路

鄭良根
2019年8月夫婦倆長征3255哩抵達舊金山。(圖作者提供)
2019年8月夫婦倆長征3255哩抵達舊金山。(圖作者提供)

記得我2019年離開密西根州完全進入退休生活之前，幾十名好朋友一起聚了聚。道別之際，有朋友也依依不捨，追問道，怎麼突然就要搬走了呢？會不習慣沒有你的日子呢？我笑笑說，沒有誰是離不開的，也不是「突然就要搬走」，我們已經為此籌畫10年了。

在搬來北加州灣區之前、之後，也常有新朋友、老朋友問我們，退休怎麼選灣區啊？這麼貴的房價！想過找個便宜的地方落腳嗎？

當然想過。10多年前就想過了，想好了，也從幾個方面做了準備。 

灣區氣候人文 符合所需

第一步是確定目標，那要從2009年說起。女兒因醫學院的課業需要，暑假來舊金山實習三個月，中途要我們去玩，早就聽說加州是陽光之州，一直嚮往。7月的一天，我們中午從底特律出發是炎炎盛夏，華氏100度；下午2點到舊金山SFO機場出來，78度。再想想冬天，在密西根每年會有四至五個月在冰點以下，不便於戶外活動，而這裡的冬天，暖陽常在，鮮花長開。夏不熱冬不冷，四季如春，著實讓人一見鍾情。 

好氣候有助於延展生活中的各種活動，相當於延伸了有效的生活時間，亦即延長了有效生命。同時，我們也喜歡灣區的城市氛圍，北端舊金山，有厚重歷史和文化底蘊；南端聖荷西（矽谷），欣欣向榮的科技先鋒；這樣的人文環境也很合我們的口味。好，這就是我們嚮往的退休地方。\

能保值升值 何懼高房價

立即要想的就是住房問題，有許多人本來也喜歡舊金山灣區，但是看看房價就望而生畏。其實，往市區之外走走，多注重生活的便利而降低對高大全的追求，工薪階層可負擔且實惠的居所還是可以找到的， 而且，關鍵在於未來的趨勢。如果下跌，哪兒的房產都不堪重負；只要保值升值，房價再高也不怕。

我們中意舊金山灣區後，立即就請朋友幫忙找仲介了解房市。也是我們運氣好，當時金融危機引起房市動盪，很多房子市價比一年前的高點下滑了30-40%。那次來玩，個把星期是來不及買房的，回去以後在網上繼續看。

幾個月後，一切通過遠程操作，買了一個1500呎的二手房，大部分貸款，首付十萬左右，還算能夠應付。當時想，嚴冬過後總是春，一旦回暖升值，三、五年後也許能賺個5萬、8萬的。我們的房子價格低，出租容易，有租金對付月供和房產稅等。到2019年我們搬過來的時候，市場價值已經達到百萬，我們把它賣了，2020年年初在更喜歡的地區另外買了一幢房子。現在看來是賣得太早了，失去了2020至2021的大漲期。不過想想也沒錯，因為新買的房子趕上這一波漲價了。

機會+運氣 取決敏銳度 

灣區著名僑領方李邦琴不久前回顧自己的歷程，說到成就的祕訣有兩個詞： 拿捏和擔當。 我們沒有能力成就她那樣的大事，對於「擔當」領悟不深；而「拿捏」，包含了解和捕捉機遇的意思，覺得她說的真準確，我們也深有體會。

其實，機會的形成和在社會上出現，經常是公開的、平等的。比如一種社會需求可能催生一個產品，比如一棟房產上市可能有樂觀的升值潛力，這是很多人都可以看到的。而認識機會、及時捕捉機會，即準確「拿捏」，則取決於個人的眼光和敏銳，及付諸行動的能力，還有不可否認的運氣。

回想過去的幾十年裡，我在底特律地區也辦過華文報紙，可惜從我開始做以來，已經是個「夕陽產業」，辛辛苦苦18年，越做越黯淡，最後只好停業了事。我也創建運營過服務公司，專門代理中國簽證和相關文件，在中國總領事館2003年停止接受郵寄簽證政策的當年就開始了，動作可謂敏捷。可這是「靠政策吃飯」的事。領館政策常常改變，越變我們的路越窄越難走。2020年出現疫情以來，乾脆無路可走了。

我捕捉機會的「敏銳」還算是不錯的，但是因 「不可控因素」 雙雙無疾而終。算不算「拿捏」的不夠準確呢？ 唯有買「退休房」一事，又快又準，十分幸運。 要說遺憾也有，就是其實也沒有看準機遇。要不然，當時就多買幾幢呢？當然，我知道，知足才能常樂。

靠近子女家 互相有照應

目標和房子都有了，但是，光我們準備好是不夠的。一向都以為，小時候父母是家，父母在哪家就在哪；青壯年獨立打拚，我在哪家在哪；老年以後，要看子女了，子女在哪家在哪兒。如果我們來了灣區，唯一的孩子不過來，那以後恐怕還要再搬家。

這不僅是怕年老了需要子女照料，也是為他們著想：下面有小孩上學，自己要忙於職場打拚，上有老人離得遠，看望一趟都會分身乏術。如果住得近，就可以輕鬆做到。老人在精力允許的時候還能幫年輕人搭把手，自己也增添樂趣。正所謂「父母之愛子，則為之計深遠」。

看看年輕人都喜歡大城市，尤其是舊金山（灣區）這樣領導現代科技新潮流的城市。我們試探了女兒的意向，讓我們大喜的是，看來她也是喜歡舊金山的。此後數年間，我們經常來舊金山遊覽，一直跟女兒分享對舊金山的喜愛之情，也鼓勵她以此作為生活的目標地點，找工作以舊金山為第一目標。2016年夏天，女兒完成全部學業和實習，果然偕同未婚夫一起來到舊金山正式就業。

至此，我們退休計畫最重要的元素全部到位，隨之進入全面實施的階段，很快就要實現了。

密西根州與中文學校有著30年的淵源。創辦和參與創辦過三所中文學校，還連續擔任著其中一所有400學生的新世紀中文學校董事長13年；也參與創辦密西根中文學校協會，擔任會長董事長15年。都是非營利組織，做沒有錢但是很有意義的事。希望我離開後這些事業得到傳承。所以我早早開始發掘人才，放手放「權」，培養「接班人」。到我退休離開的時候，學校和協會都達到歷史最佳狀態，有了可靠的領導團隊。此時我已變得可有可無，放心離去即可。2018年老東家福特汽車公司提供了鼓勵退休的計畫，正合我意，於是，我於當年年底退休。2019年的主旋律就是整理家當，打包搬家。

橫跨十一州 成為加州人

8月23日，一切就緒，我們夫妻兩人開始駕車出發。一路向西，一路向西。籌畫很久了，約50個小時的車程，我們分成九天，走馬觀花，停停走走。橫跨11州，回眸芝加哥的摩天大廈，穿過愛阿華，內布拉斯加的廣袤農田，拜謁拉莫斯山總統群像，領略丹佛的露天劇場，而後翻過落基山脈，到猶他州遊覽地貌獨特的拱門國家公園。過了大鹽湖以後，見到一段幾10哩平坦又筆直的「鹽道」，十分震撼。一路上也正好順道跟好多一向神交難得見面的朋友聚會，其樂融融。

8月31日，終於從內華達州經太浩湖而到達加州，在沙加緬度的州府大樓，我們參觀了老州長的辦公室，算是草民良民來報到了。傍晚，我們繞到金門大橋的北麓，從山上俯瞰，大橋雄姿和舊金山依山而建的全景天際線，浸潤在柔和的夕陽裡閃閃發亮。我不禁有點小激動：舊金山，我們終於來了． 

算起來，2009年7月作的決定，2019年8月底完美實現。十年零一個月。看看車上的里程表，此行3255哩的長征。從此，我既是退休人，也是加州人了。

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