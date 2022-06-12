料理功夫／梅酸油燜筍

梅酸油燜筍

近來雨後竹筍直直冒，正是料理竹筍的好時光。我以梅子酒入油燜筍，除了竹筍嫩脆爽口外，因為有梅子的酸、酒的醇香，別具一番風味。

採回來的桂竹筍

材料：竹筍、培根3磅、蒜頭、糖、醬油、老乾媽醬、梅子酒各適量。

作法：

1.在處理竹筍、切筍絲時，同時取一鍋子以小火慢煎培根，把油逼出來備用。

2.切好的筍絲，以熱水滾煮1分鐘後撈出。

3.培根油煎出來後，也放些蒜頭進去爆香、增味。

煎炸好的培根加入筍絲拌炒。

4.煎出蒜香培根油後，放入所有的筍絲，翻攪煎炒約1分鐘。

5.循序放入適量的糖、醬油、老乾媽醬、梅子酒後再翻炒。

6.蓋上鍋蓋，大火改成小火燜煮20分鐘即成。

小叮嚀：

1.竹筍吃油，且此道料理竹筍用量大，所以使用3磅的培根；若竹筍量小，可減少培根用量。

2.老乾媽醬也可用豆瓣醬代替。

3.小火燜煮的時間越長，越入味。

4.倒入梅子酒時，可將梅子一併放入，但吃時要小心梅子核。

5.如果沒有梅子酒，也能用一般的料酒代替，只是會少了酸梅的風味。

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