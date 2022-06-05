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醫藥／發燒腹痛 老婦膽囊破裂

／黃惠群

每個人都有肚子痛的經驗，如果突然發生腹痛，身體是出了什麼問題？腹部涵蓋範圍很廣，不同部位疼痛、疼痛的時間長短不一，可能罹患不同的疾病。

一名80多歲老婦因腹痛難耐，急診就醫檢查發現罹患「肝膿瘍」、膽囊破裂，連膽汁都流到肚子裡，醫師問診才得知，阿嬤已在家發燒三天，因為疫情而不敢至醫院就診，選擇吃止痛藥舒緩腹痛的不適感，經治療後才痊癒。

所謂腹痛，是指胸部以下、骨盆以上的腹部位置發生疼痛，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修指出，腹痛成因多元，嚴重度差異甚大，每人對疼痛的感受也有所差距。若是輕微肚子痛，可能只是腹部肌肉受損；但如果腹痛嚴重，則可能腹部內臟出現感染性問題。

不同部位的疼痛，對應可能罹患的疾病不同，吳秉修說，可以右上腹、上腹、左上腹、肚臍周圍、右下腹、恥骨上方、左下腹及任一部位作區隔。其中，胰臟發炎、盲腸炎、消化性潰瘍、憩室炎等引起的腹痛，若未及時處置治療，易惡化為腹膜炎，或導致腸穿孔、膽囊破裂等，建議若發燒38℃以上、持續劇烈腹痛半小時，應盡速就醫治療。

吳秉修指出，對於就醫的腹痛患者，會先詢問病史，並進行抽血及相關理學檢查，了解何時開始疼痛、發作型式、斷續性、強度、位置、與腸道功能的關係、情緒、時間或是姿勢等問題，以便進一步安排後續檢查。

吳秉修說，抽血可看白血球與紅血球之數值，釐清是否有感染與出血問題，並觀察肝臟、膽囊酵素數值是否異常，藉此判斷病情；腹部超音波及電腦斷層檢查腹部，則可確認是否有結石、囊泡、腫瘤等，診斷有無大腸、小腸及婦科問題。

如果有「解黑便」，要慎防罹患胃癌，吳秉修指出，若有此病癥時，應進行胃鏡檢查，直接觀察胃部狀況，若發現有病變組織即切片採檢。

造成腹痛的成因多元，治療需對症下藥，才有機會痊癒。吳秉修指出，平時若覺腹部不適，宜飲食清淡、避免油膩、太硬的食物及奶製品，可吃低纖維與熟食，以免促進腸道收縮，導致病況惡化。

疫情 肌肉 腫瘤

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