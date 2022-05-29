談藝 / 淺談明代汪肇的夔龍紋澄泥大硯

汪肇的夔龍紋澄泥硯。（作者提供）

汪肇字德初、號海雲，安徽省休寧縣人。明朝書畫家，生卒年不詳，約活動於15世紀末至16世紀初（1400-1599年12月期間），一說為明成化至嘉靖年間的書畫家。工山水、花鳥、人物，在書法 上尤擅行草和篆籀，所書蒼勁有力，形體古樸。生平對張旭（約675-750年，字伯高、又字季明，江蘇蘇州人。唐代書法家，開元、天寶時在世，被後人譽為「草聖」) 以及釋懷素（725一785年、僧人，俗姓錢、字藏真，湖南長沙人，為玄奘三藏法師弟子，唐季著名草書大家 ) 兩位書法名家極為欽佩之至。

汪氏夔龍紋澄泥硯縱27釐米、橫17釐米，厚度4.5釐米，重5734克，為門字長方形。硯池深挖、體材碩大，池、堂分隔清楚，硯堂上端橫格處淺浮雕二夔龍，他無紋飾。硯背半複手，石色青灰帶黑，整個硯台給人端莊簡潔之感，但硯身由於保藏不善，風化磨損較為嚴重。硯背複手內以隸書銘文「墨池之珍，佑我文史。潤比羚羊，細逾龍尾。靈氣所鐘，近言子愚。此名得時，可理天下」，落款「丁丑海雲汪肇識」行草七字。按，明代從西元1368到1644年共經歷276年，以60年一個甲子測標，共有5個丁丑年，分別是：1397年（明太祖朱元璋，洪武30年）、1457年（英宗朱祁鎮，天順元年）、1517年（武宗朱厚照，正德12年）、1577年（神宗朱翊鈞，萬曆5年）、1637年（毅宗朱由檢，崇禎10年），如以汪氏生卒年推測，這裡的「丁丑」年應為1517或1577年，即正德、萬曆年間。

該硯經過200多年滄桑歲月，被清代畫家高鳳翰（1683-1749年，字西園、號南村，山東膠州人。擅長山水、花卉，亦工草書、籙刻，且富於藏硯）收入。並在硯池上部硯額處以草書題刻跋文，說明夔龍之典故。又於硯堂兩邊銘文：「汾之水，鄞之泥。夔一足矣，安問其餘」，下署：南村居士仿坡公筆意（指書體學蘇東坡），陰刻印章三枚：高（雙錢章），鳳、翰（方章）。隨後同時代的著名畫家李世倬 (1687-1770年，字天章，一字漢章，號穀齋、又號菉園、星厓，別號十石居士、伊祁山人、淸在居士。遼寧奉天人。為當時指畫大家高其佩外甥，善山水、人物、花鳥、果品，各臻其妙。書法工楷、行、草、隸，尤以小楷見長），也於該硯右側以正書銘文：「硯德有五，銘亦千古。西園作銘，我亦復古」，落款：乾隆辛酉（乾隆六年，1741年）仲秋日清在居士李世倬記。刻「世倬」白文長方印枚。繼之，清代文學家、藏書家江昱（170-1775年）字賓穀，又字松泉，江蘇真州人。諸生（古代經考試錄取而進入中央、州、府、縣各級學校，包括太學學習的生員也包含增生、附生、廩生、例生等，統稱諸生），少有神童之稱。他也於該硯左側以行楷書題硯之五德銘文：「方中矩，直中繩，平中衡，大以正，安無傾。含此五德，端之以名」，下署：松泉江昱銘。

汪肇的夔龍紋澄泥硯。（作者提供）

銘文惹贗品疑雲

汪肇的夔龍硯著錄於蔡國聲主編，羅自正著、韓天衡署簽的《中國澄泥古硯鑑賞》一書中。該硯原書標「明代書畫硯（汪肇）」，這當然是以汪氏為書畫家的原因，何況在上述四人銘文中，前三位都是著名書畫家。該書出版後學者吳笠谷先生責稱其中所載諸多「名硯」竟然全是「對的上號」的贋品（見吳氏《硯著烏龍一中國澄泥古硯鑒賞證贗》），其中也包括汪肇此硯。吳氏認為該硯是贗品的論據主要為銘文問題，對此筆者不予認同。

對一方古硯的考研，應是多方面的。就這方夔龍硯而言，首先觀之時代風格，汪氏該硯端莊厚重、紋飾古樸，符合時代特徵。大家知道明代除仍以端、歙硯為人所重外，澄泥、瓷硯、漆硯、銅硯等也有製作，且在硯上雕刻詩句銘文已成風氣。

其次，多位名家在一方硯上出現時，應注意他們的排列、字跡是否雷同、刀法是否接近、晚輩銘文不能刻在前輩前面，年代也要按順序，銘文筆跡不露白茬，亦應有包漿等等。觀之汪硯符合「一硯多銘，講究，順序」的邏輯，書法也各顯特色（當然有的請他人或閘人代刻者又當另論）。如汪善行草和篆籀，雖題刻隸書，但篆意十足；高氏工草書，硯首銘文草體精到；李世倬可視為隨意之作，但根底可見，而江昱只是一介文人。

再者，古人硯銘互有抄襲已是普遍現象。但署款者所處年代可以比硯台製作年代晚，絕不能比之早，也就是說可以後銘而不能前銘。吳氏質疑汪肇銘文仿自吳昌碩為沈石友所題；李世倬、江昱兩銘文，一則來自吳昌碩為石友所題的行書，另一仿自清末民初名士金俊明，而高氏硯銘仍自作原有銘文，這些論點是不能成立的。

應該承認硯台的年代不能以風化、殘損程度來決定的，老的古硯表面會有一層氧化膜，行話叫「包漿」，作假者一般用高錳酸鉀、鞋油等材料做包漿，也有硯身包漿用塗蠟（當然打蠟也有是為保護硯台），很不自然，與真品溫潤柔和的感覺是不一樣的。

筆者對該硯銘文作過統計，四位共題文156字（含落款），印章4枚。這些題銘在古硯中也屬少見，所以《鑑賞》一書稱譽此硯是「文化藝術含量之高，難得」。到底汪氏夔龍硯是否真品或贗品，筆者未敢定論。古人書畫常有「複本畫」（即一稿同時寫作幾幅，甚至同樣一張畫也畫了十幾幅），而硯台是否也有「複本硯」不得而知？

筆者前收有徐悲鴻印章款「麒麟回首鐘形紋」端硯，去年在加州 一個拍賣 行就出現過，紋飾規格絲毫不差，連石眼位置都一樣，好像一母生的雙胞胎；這方夔龍硯同樣在加州某拍賣行出現過，只是厚度髙出二釐米；又如山東樂陵市孫軼青藝術館中有一方民國時期著名國畫家陳半丁的「渠式」端硯，原是孫先生所藏，去歲在馬州一個拍賣會上也出現過，其形狀、紋飾連背面複手內隸書銘文均同。

天津博物館藏硯豐富，有一方清代蕉池端硯，正面硯額刻有銘文落款「子苾」，硯背雕刻「蕉池」二大字，署「戊寅春仲介石作」，畫面蕉葉刻工與布局堪稱一流，奇怪的是此硯也見於德拉瓦州的一個拍賣會上，不但銘文、形狀（橢圓形）相同，連尺寸亦幾乎一致。還有紐約和麻薩諸塞州的一個連鎖拍賣行，幾乎每期都有「複本硯」出現，筆者尋根查源，國內湖南衡陽多有所見，有藏家要求商家鑑定，專家答覆：疑似仿品。可見現代科技的發展，作假技藝也匪夷所思。（作者原為中國廬山文化交流中心駐外教授級研究員)