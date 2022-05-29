封面故事／疫後不能唱歌跳舞 老人中心轉型教視訊拍照

人瑞中心在疫情前舉辦許多活動。(翻攝自人瑞中心「流金歲月」刊物)

新冠肺炎疫情 不僅改變了人與人之間相處的模式，也迫使過去經常舉辦各種活動，豐富銀髮族生活的老人中心 ，因應時代背景下轉型；如今老人中心不再是打麻將、唱歌跳舞的地方，還教導年長者使用手機 與他人視訊、拍照、玩社群媒體，順應後疫情時代人際關係交往的變化。

紐約曼哈頓華埠華人策劃協會人瑞中心主任伍寶玲說，該中心約有近500名年長者會員，疫情前每天中心有不同活動與班級，像是桌球、賓果、唱歌跳舞、下棋、麻將等，這些活動強調人與人之間的接觸、溝通和互動，也為生活單純、苦悶的年長者拓展人際關係，提供與他人交往的平台。

疫情給老人中心帶來的最大改變，就是無法再延續過去以「人」為主要訴求的方式，要如何順應後疫情時代的改變，又吸引年長者的興趣，還要兼顧活動內容的品質，就成為一大挑戰。

人瑞中心的「手機班」成為後疫情時代最受到歡迎的課程。(記者顏嘉瑩／攝影)

人瑞中心的「手機班」成為後疫情時代最頗受歡迎的課程。(記者顏嘉瑩／攝影)

學用手機 聯繫親友感情

伍寶玲說，疫情期間年長者多只能透過視訊和電話才能跟兒女、孫子女連繫感情，也讓那些原本不太會用手機的年長者，被迫開始學習使用新科技；人瑞中心順應年長者的需求，在疫情後開設了手機班，教長者如何透過微信發出和分享訊息、發語音，還會拍照、錄影，這一課程瞬間成為老人中心「最火爆」的課程。

人瑞中心發現，年長者在學會如何拍照與自拍後，開始對照片中的自己不滿意，如今手機班又增添新內容，教年長者修圖修到滿意，也相當受歡迎。

伍寶玲說，過去年長者到老人中心參加活動後，回家還是百無聊賴，但現在許多年長者下課回家後，可以繼續看手機，玩修圖，心思與時間都被占滿後，自然就不會感到孤單。

原本每天快樂到老人中心唱歌、跳舞，78歲、住在紐約曼哈頓的余荇，新冠肺炎疫情肆虐最嚴重時，只能枯坐家裡，面對有焦慮症、連門都不敢出的86歲老伴。

長達兩年多的疫情，似乎略已緩解，但余荇對未來的日子仍無期待，疫苗卡和口罩成了所謂的「通行證」，阻礙原本最純粹的人與人交往。

疫情前老人中心以人的交流為主，提供各種休閒活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

疫情前老人中心以人的交流為主，提供各種休閒活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

疫情爆發前，余荇每天風雨無阻地到曼哈頓華埠華策會人瑞中心報到，原本只想趁退休後學習英文，後來加入中心的唱歌跳舞班，「不來我就不自在。」余荇的丈夫後來也隨著妻子加入會員，每天到人瑞中心與好友下象棋，兩人相當開心。

未料2020年3月，疫情開始在紐約快速擴散，3月中政府下令居家避疫，人瑞中心因此關閉，余荇頓失重心，除了不能參加活動、與老友聊天而苦悶外，由於丈夫患有焦慮症，對於疫情及公共安全非常恐慌，連老人公寓的大廳都不敢去。

余荇說：「每天愁對四堵牆，快要崩潰了。」

年長者是染疫的高危險群，但生活上的威脅不僅在於病毒，還包括紐約市的仇恨亞裔犯罪、搶劫案，以及日益嚴重的遊民問題，都讓年長者閉門罕出。

整天在家看電視 太悶了

余荇說，從2020年3月直到2021年5月，整整一年多她和丈夫兩人足不出戶；護理員送餐到家裡，也只許放在門口，兩老整天就是在家裡看電視、打電話，幾乎要悶出憂鬱症。

去年5月，余荇終於敢出門，卻也不敢多逗留，「頂多到華埠買幾樣菜，就匆匆回家，不敢像以前一樣，東逛逛，西看看。」

紐約市的老人中心去年7月起重新開放，但許多年長者至今仍過著孤立和獨居的生活；人瑞中心舞蹈團負責人蔡時玲說，疫情前該中心每天都有近400人一起享用午餐，但疫情最嚴重時，領午餐的只剩百餘人，如今疫情和緩，也只恢復到200多人，「很多老人家想來，卻不敢來。」

余荇的女兒在醫院工作，儘管她就住在女兒工作的醫院旁邊，疫情嚴重那段時間，一家人也不敢團聚；女兒下班後經過余荇家，母女在戶外開放空間簡短聊幾句就告別，一家人直到去年8月，才終於見了面。

疫情前老人中心以人的交流為主，開設各種休閒活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

余荇說，最近一次團聚吃飯，還要求全部參加者須做檢測，確認陰性才可團聚；余荇的三個孫子在去年秋天高中畢業，準備升大學，疫情的兩年間未見到孫子，余荇說，「他們都長高了、聲音都不一樣了，我覺得很遺憾，在他們高中畢業的這兩年，沒有辦法看著他們成長。」

如今疫苗卡和口罩就好像是人與人交往的通行證，沒有通行證，就避而遠之，即便是最好的朋友或甚至家人都是如此。

蔡時玲則說，她在人瑞中心見到好友，不敢再像過去一樣熱情擁抱、吃完飯後肩並肩地聊天，大家頂多離得遠遠地打個招呼，感覺疏遠了。

疫情前老人中心以人的交流為主，提供各種休閒活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

好友染疫後身亡 嘆無常

余荇說，人瑞中心的兩名好友與他們的另一半，都先後染疫，並在一周內相繼去世，當時她在家裡聽到其他人的電話通知，除了震驚、體會病毒的可怕，也感到傷心，以及人世無常。

對於後疫情時代，有人抱著期望，也有人只想「活在當下」；蔡時玲表示，只希望疫情盡快煙消雲散，老人中心的職員、成員們才能夠恢復正常生活，找回健康與快樂時光。