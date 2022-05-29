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醫藥短波／豬心移植 基因編程助攻

顏世蓮

美國是目前世界上器官移植最多的國家，只是需要器官移植的患者有12萬人，而僅有4萬人可獲得器官移植。

那麼轉基因動物器官是否可以取代人類的器官來解決器官移植短缺的問題呢？

利用轉基因技術可以將活細胞、組織或器官從一個物種移植到另一個物種身上。說起來目前腫瘤學研究中經常使用的一種技術就是將人類的腫瘤細胞移植到免疫功能低下的小鼠體內，來做研究。

有臨床實驗的報導嗎？

過去數年，基因編程的豬腎臟在猩猩身上活了499天，基因編程的豬心臟在狒狒身上活了六個月。豬心瓣已廣泛用於人體，豬皮為燒傷手術中常見的生物敷料。眼睛失明的人接受移植豬眼角膜後，視力可逐漸恢復。

那麼豬心臟是否可以臨床應用代替人類心臟呢？

今年年初的時候，馬里蘭大學醫學院的外科醫生，成功地將經過基因編程的豬心臟移植到一位患有心律失常的患者身上。原來美國食物藥品管理局，為了挽救患者的生命，緊急授權進行異體移植。這個異種器官移植的豬，是在特殊潔淨環境中飼養的，之後又在豬體內進行了十處基因改造，包括四個豬基因的滅活剔除和六個人類基因的添加。接受這個無價之寶豬心臟移植的心臟病患者，生命靠著豬心臟又延長了兩個月。

動物器官移植會不會改變人類的習性呢？

在這個異種器官移植的個案中發現，移植後不會改變人類的習性，因為控制人類情緒、脾氣、習慣、判斷的主要器官是大腦。

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