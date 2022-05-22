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醫藥／神經性膀胱 2招助排尿

／林瑛釗
留置尿管與清潔間歇式導尿比較。（資料來源：林瑛釗）
留置尿管與清潔間歇式導尿比較。（資料來源：林瑛釗）

當病人因神經性膀胱而無法順利解乾淨尿液，會造成膀胱過脹、發炎感染，久了可能損害腎臟功能。一開始，病人須放置留置尿管，但於試過各項治療後，病人於移除尿管仍無法順利排尿，即需要長期使用導尿管。

「留置尿管」由尿道插入，也有在下腹部打洞，將導尿管通到膀胱，稱為膀胱造廔。

留置尿管需由醫療人員在消毒完全後置放，因需要醫療人員更換，病人要回醫療院所或由居家醫療人員到府更換，長照系統可支付更換管路費用，但需負擔車資。

另一種排尿方式為「清潔間歇式導尿（CIC）」，只有在需要解尿時，由執行者清潔雙手後，將矽膠材質的導尿管由尿道放入膀胱，把尿液導引出來後拔出。如果是單次使用的導尿管，就直接丟棄，若是可重複使用的導尿管，要沖洗乾淨。每天導尿的次數依據尿量而定，晚上若水分控制得宜，不需要起來導尿。

由於神經性膀胱的病人尿意感可能較遲鈍，會建議控制喝水量；不管哪種解尿方式，皆須持續追蹤腎臟與泌尿道功能。（作者為台大醫院護理部護理長）

製表/

留置尿管與清潔間歇式導尿比較

留置尿管  /清潔間歇式導尿

  置放者/由醫護人員執行/自己或照顧者

  花費時間/  約4周更換一次，平時需倒出尿袋中尿液/ 每天需導尿數次，每次操作約5分鐘

喝水量控制/  不需要/需要

身體外觀影響/  外觀可能可見尿袋/  無

 生活品質/不須提醒導尿時間/ 須定時導尿，影響活動或睡眠

活動限制/ 要注意尿袋放置位置，勿彎折或拉扯/無限制

  合併症（包括泌尿道感染、結石）/  較高。脊髓損傷病人追蹤近20年，100人中有53人發生過併發症。/

較低。脊髓損傷病人100人中有27人發生過併發症。

費用

台灣新竹東元綜合醫院泌尿中心劉兆漢主任表示，良性攝護腺肥大症是50歲以上的男人常...
台灣新竹東元綜合醫院泌尿中心劉兆漢主任表示，良性攝護腺肥大症是50歲以上的男人常見的泌尿道疾病。（圖：台灣東元綜合醫院提供）

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