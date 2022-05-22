料理功夫／不加蔥蒜 家常菜2樣

炒海帶絲

炒海帶絲

材料 ：

乾海帶2大片、胡蘿蔔1條（切絲）、玉米油3大匙。

調味料：

日本 鰹魚粉（hondashi）2大匙、醬油3大匙、糖2大匙、水1大匙。

作法：

1.海帶泡水1小時，把一些灰塵洗掉，泡發後變寬大，從中間再切成兩片，捲成長條再切小寬條（如圖），海苔切絲後會有些黏性，放入漏盆再用冷水稍微沖洗。

海帶切法

2.水燒開後放入海帶絲煮一分鐘，倒入漏盆後用冷水把黏液沖洗掉。海帶的澱粉質很黏，必須這樣處理。

3.炒鍋放入3大匙玉米油燒熱，放胡蘿蔔絲炒1分鐘，續放海帶絲炒1分鐘，最後加調味料再翻炒一下即可起鍋。

小叮嚀：

上桌前撒點熟芝麻，冷熱食用都適合。

炒腐腸

炒腐腸

材料：

腐腸1/2包、生薑1塊（切絲）、玉米油4大匙。

調味料：

醬油2大匙、糖2大匙、鹽1/2小匙、水1小匙，混合後備用，可加半小匙的蔬菜 調味品；麻油少許備用。

作法：

1.把捲成長條的腐腸，按照紋路撕成2吋的薄片條備用。

2.開中大火，使用不沾鍋放3大匙玉米油，燒熱後放入腐腸煎成金黃，起鍋備用。

3.鍋內放入1大匙的玉米油，油熱後加入薑絲，呈金黃色後再放炒過的腐腸，加入調味料、麻油少許，快炒起鍋即可。

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