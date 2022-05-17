娛樂／「侏羅紀世界3」史詩級卡司回歸 串連各部曲情懷

「侏羅紀世界：統霸天下」找回「侏羅紀世界」元老級資深影星山姆尼爾（右）、蘿拉鄧恩（中）​回歸。 （取材自IMDb）

恐龍電影 「侏羅紀世界」（Jurassic World）三部曲最終章「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion）6月10日上映，此次找回首部曲導演 柯林崔佛洛（Colin Trevorrow）操刀，並邀請兩代卡司同台飆戲，不僅加入創新恐龍角色，同時串連過往各部曲的劇情，除了勾起死忠影迷的懷舊情緒，也讓新加入的年輕觀眾得以無縫銜接遠古時代巨獸與人類的故事。

陣容／兩代卡司加三位元老

「侏羅紀世界：統霸天下」找回「侏羅紀世界」首集導演柯林崔佛洛執導編劇，並邀請兩代卡司合體演出。「侏羅紀公園」三位元老級資深影星山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）以及傑夫高布倫（Jeff Goldblum），時隔29年再次搭檔演出，眾人皆表示，當初收到劇組的訊息相當振奮。

此外，「侏羅紀世界」系列主角克里斯普瑞特（Chris Pratt）與布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）也回歸劇組，侏羅紀公園與侏羅紀世界兩條故事線的重要角色會擦出何種精采火花，讓影迷期待萬分。

「侏羅紀世界：統霸天下」不僅加入創新恐龍角色，同時串連過往各部曲的劇情，勾起死忠影迷的懷舊情緒。 （取材自IMDb）

柯林崔佛洛在電影上映前，接受「帝國」（Empire）雜誌專訪，說明「南方巨獸龍」（Giganotosaurus）的身世與命名由來。不同於前幾部電影中的恐龍主角，帝王暴龍（Indominus Rex）與帝王迅猛龍（Indoraptor）都是交種配對而來，但這隻通常被歸類在「蜥臀目」的「獸腳亞目恐龍」（Theropods）其實是白堊紀時代（Cretaceous）晚期的產物。

白堊紀介於侏羅紀（Jurassic）和古近紀（Paleogene）之間，約是距離現在1億4550萬年前至6550萬年前，其中發生在白堊紀末期的地球生物大規模滅絕事件，如果以地質時代來畫分，則是中生代（Mesozoic）與新生代（Cenozoic）的分界。

反派／受到DC宇宙小丑啟發

柯林崔佛洛表示，「南方巨獸龍」的創作構思，深受華納兄弟娛樂公司（Warner Brothers）旗下DC宇宙反派角色、蝙蝠俠（Batman）死對頭「小丑 」（Joker）的啟發。

柯林崔佛洛說：「我想要加入一些類似小丑的感覺。」他指的是「南方巨獸龍」在新劇中的暴戾與扭曲個性，以及牠帶給觀影者的震撼感受。他說：「這就好像，牠只想看著全世界陷入熊熊烈焰。」

影劇媒體「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）報導，在現實生活中，恐龍似乎會以南美洲為家，但在「侏羅紀世界：統霸天下」電影中，這些凶猛巨獸棲息在BioSyn谷地（BioSyn valley），與先前的侏羅紀電影相互呼應。

基因公司「BioSyn」是恐龍胚胎盜竊的幕後黑手，BioSyn付錢給由韋恩奈特（Wayne Knight）飾演的電腦工程師納德利（Dennis Nedry），納德利因為個人財務問題，因而決定鋌而走險，替BioSyn走私恐龍。

「侏羅紀世界：統霸天下」拍攝現場。（圖／IMDb）

納德利瞄準的恐龍竊盜「產地」，是李察艾登堡 （Richard Attenborough）飾演老闆哈蒙德（John Hammond）創辦的另一間生物工程企業「InGen」。InGen公司利用生物工程與基因技術，複製絕種的恐龍，並將這些恐龍安置在侏羅紀公園（Jurassic Park）。

柯林崔佛洛表示，BioSyn將在「侏羅紀世界：統霸天下」劇情中，扮演非常關鍵的角色。他說：「BioSyn取得合約，可以接收不同國家政府在世界各地捕獲的野生恐龍。BioSyn對外宣稱是一間研究機構，用以鑽研動物的藥用經濟價值，但其實還有一些其他的事情在暗地裡進行。」

目的／讓年輕人想重看舊作

柯林崔佛洛接受「娛樂周刊」（Entertainment weekly）訪談時表示，「對我而言，『侏羅紀世界：統霸天下』是整個故事的集合，當人們等到侏羅紀世界的第三部曲，可能還看不清處完整故事的脈絡，這三部電影在處理方式上更強調情節與張力，但三部曲並不是這樣發展與呈現。」

柯林崔佛洛表示，故事軸的情節設計意圖，主要是為年輕世代甚至後代著想。

他說：「如果生在現代的孩子看過最新的『侏羅紀世界：統霸天下』之後，會想回過頭看其他侏羅紀的電影，我們會希望年輕觀眾覺得自己在看一段長篇敘事故事。」

他開玩笑說，「當然，我們也期待年輕觀眾的父母可以購買一整套（系列電影）給孩子欣賞。」

恐龍道具模型。（圖／IMDb）

片長／侏儸紀系列最長一部

侏羅紀系列電影大多超過兩小時，讓影迷看得意猶未盡。此次新片釋出也讓影迷相當好奇，能否看得盡興？

數據顯示，1993年「侏羅紀公園」（Jurassic Park）片長2小時7分鐘，1997年「侏羅紀公園：失落的世界」（The Lost World: Jurassic Park）片長2小時9分鐘，時至2001年，「侏羅紀公園3」（Jurassic Park III，片長1小時32分鐘。

承先啟後的2015年「侏羅紀世界」（Jurassic World）片長2小時4分鐘，2018年「侏羅紀世界：殞落國度」（Jurassic World: Fallen Kingdom）片長2小時6分鐘。影藝界消息人士透露，「侏羅紀世界：統霸天下」片長為2小時26分鐘，是侏儸紀系列電影中，片長最長的一部，保證讓影迷看個過癮。