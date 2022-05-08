醫藥／次發型頭痛 針灸可緩解

由其他疾病導致的頭痛，稱為「次發型頭痛」，針灸治療可緩解不適。（Getty Images）

一名男子從事業務工作，因為頸部骨刺進行頸椎手術 ，隨後逐漸出現頭痛症狀，雖服用肌肉 鬆弛劑及止痛藥，但近半年來症狀已經難以控制，嚴重影響日常生活。轉而求診中醫，經中醫師針灸一個月，男子頭痛與肩部緊蹦獲得改善，終於擺脫頭痛問題，回復正常生活。

台灣台南市立醫院中醫部翁瑞陽醫師表示，由其他疾病導致的頭痛，稱為「次發型頭痛」，常見引發的原因有藥物濫用、腦出血以及手術後遺症等，其中特定局部手術會造成頭顱周圍肌肉筋膜收縮，刺激血管或筋膜周圍的神經，患者的頭部兩側常有像被繃帶緊緊綑綁的疼痛感，肩頸部也常有緊繃僵硬情形。

翁瑞陽醫師指出，患者枕部帽狀腱膜之間張力產生異常，故針灸肩井穴解決斜方肌及提肩胛肌的緊繃，並取枕部的玉枕穴及天柱穴，顳部的率骨穴、懸顱穴、天衝穴，額部的神庭穴、曲差穴、頭維穴及陽白穴；治療當下患者肩井穴即有明顯肌躍。

第一次治療後，患者就表示，肩部的緊繃舒緩大半，後續頭痛的程度及頻率也明顯降低，之後維持著一周兩次的治療頻率，一個月後已經可以回復正常生活。

翁瑞陽醫師提及，手術無可避免地會造成局部組織的沾黏，從而改變局部的肌肉張力分布，造成對特定肌群的負擔，在身體其他部位可以表現為僵硬、痠痛、麻木等症狀，在頭頸部則可能以類似張力性頭痛的型態表現。

不過，治療後改善的機會相當大，急性期一周建議進行二到三次治療，但後續仍須注意姿勢避免肌肉過勞而導致復發。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）