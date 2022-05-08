移民／I-485申請超過1年沒消息 可上網查詢

讀者：

我於去年4月初遞交I-485，到現在已經超過12個月。I-140 PD relink到更早的2019年3月的一個PD。去年10月初打過指紋，然後就主動把體檢表交了，此後就再也沒有下文了，目前還沒有面試。想請教一下，這種情況算正常processing time嗎？能開始催綠了嗎？

答：

你在2021年4月初遞交了職業類綠卡 申請，同時要求適用更早一份I-140的批准件上列明的2019年3月的一個優先日(Priority Date)。根據國務院 公布的2021年4月（你遞交I-485的時間）的排期表，EB-2類的職業類移民表B中國出生的優先日排到了2017年1月1日，而EB-3類的職業類移民的優先日排到了2018年8月1日。儘管你沒講你的I-140屬於哪個職業移民類別，但不管是哪一類，你在2021年4月遞交I-485的時候排期都還沒排到，所以你的I-485應該會被移民局 退回。就算移民局錯誤的受理你的I-485申請，之後他們依舊可以用過早遞件的理由拒絕你的I-485申請。

所以，建議你盡快確認一下你是否有資格在2021年4月份遞交I-485申請，以避免無意義的等待。此外，你也可以嘗試通過移民局在線詢問系統（https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do）查詢你的I-485審理情況。