稅務漫談／SALT上限 最高法院保留

最高法院的指令保留了SALT上限，並鼓勵各州加倍努力，為受上限傷害的人獲得立法救濟。(Getty Images)

2017年，川普政府推出新稅法（TCJA），規定的州和地方稅收減免上限1萬元。此後，紐約牽頭與幾個東部州對國會的這條法律進行挑戰。4月18日，美國最高法院發布指令（order），駁回對紐約、新澤西、馬里蘭、康州政府要求審查美國第二巡迴上訴法院裁決的請求。上訴法院駁回了幾項反對該上限的州法律論點，包括它違憲地迫使各州放棄其首選的財政政策。

★逐項扣除上限 每年1萬

2017稅改規定，2018至2025納稅年度個人財產稅、州或地方稅、外國稅以及代替州和地方收入的州和地方銷售稅的逐項扣除上限為每年1萬元（已婚分報則為5000元），這稱為SALT上限。這四個州表示，他們的居民是最有可能超過1萬元SALT扣除額的納稅人，SALT上限違反了美國憲法第10和第16修正案規定的聯邦制原則，並超出了國會根據第1條規定的徵稅權。

他們在訴訟中聲稱，州和聯邦政府之間的權力平衡取決於保持SALT扣除的特殊歷史地位，這種平衡被上限的「有針對性的強制」打破，迫使州府改變自己的稅收政策。聯邦地方法院駁回了各州的論點，認為SALT上限是有效制定的，並且對他們沒有違憲的強制。

在向第二巡迴法院提出的上訴中，各州再次辯稱，SALT上限違反了第10修正案，因為它通過降低自己的稅收或削減開支，來強迫他們放棄他們喜歡的財政政策。他們認為，這違反了國家間主權平等的原則，對它們的影響不成比例。與地區法院一樣，第二巡迴法院認為SALT上限並未違反第10修正案。

至於SALT上限的不同影響，各州引用了Shelby County v. Holder , 570 US 529 (2013)，其中最高法院裁定適用於各州的《投票權法》的覆蓋公式違憲。然而，第二巡迴法院表示，法院的判決並不是基於其在各州之間的不同應用，「而是因為它這樣做，是基於在大多數人看來已經過時且不再正確的事實」。

此外，雖然國會肯定知道SALT上限會對某些州（尤其高稅率高物價州）產生比其他州更不利的影響，但該上限在這方面與其他聯邦稅法一樣，並且在國會允許的立法目的範圍內，即影響而不是強制的稅收政策，因此SALT上限也沒有違反國家主權平等的原則。

最高法院的指令保留了SALT上限，並鼓勵各州加倍努力，為受上限傷害的人獲得立法救濟。白宮 最近的5.8兆元預算計畫並未提出此類救濟，但幾位眾議院民主黨人表示，提高上限對於確保他們的選票至關重要。

★立法拉鋸戰 且拭目以待

與此同時，4月7日頒布的一項2200億元的紐約法律包括對影響上限的州和地方稅法的調整。此舉使更多的州居民能夠從州變通辦法中，獲得全部利益，從而為合夥企業、有限責任公司和S公司提供了一條途徑，以減輕上限對個人聯邦扣除已繳州稅和地方稅的影響。超過20個州已經制定了這樣的變通辦法。

紐約州 、新澤西州 和康州還起訴了具有挑戰性的財政部法規(TD 9864)，該法規阻止了一種形式的州SALT上限變通辦法，該案正在紐約聯邦法院待審。這些措施涉及稅收抵免，以抵消對州和地方慈善基金的大部分捐款，這些規則阻止了聯邦對捐款的扣除。鑑於逐項扣減對於高稅率州的影響至關重要，我們拭目以待這場立法拉鋸戰的下一輪結果。（作者為註冊會計師）