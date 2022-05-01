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醫藥／他顱內長瘤 右側無力似中風 還變得健忘

胡蓬生
吳姓病患經檢查發現腦部長了一顆腫瘤（紅圈處），導致他右側無力，生活受到影響。(圖：大千綜合醫院提供)
吳姓病患經檢查發現腦部長了一顆腫瘤（紅圈處），導致他右側無力，生活受到影響。(圖：大千綜合醫院提供)

64歲吳姓男子因自覺右側無力，家人也發現他記憶力變差，常忘東忘西、講過的話記不清，就醫檢查時，醫師發現他的顱底長了一顆雞蛋大小的腫瘤，病理診斷為顱咽管瘤，因此生活受影響，男子在接受手術切除腫瘤後恢復良好，持續在門診追蹤。

台灣大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑表示，顱咽管瘤發生率約占所有顱內腫瘤的5%至6%，雖然屬於良性腫瘤，但腫瘤位置多位於顱底，容易影響並壓迫周邊的視神經、頸內動脈、大腦前動脈、腦下垂體、下視丘等，因此易出現視力衰退、視野缺損、壓迫腦下垂體而生長發育遲緩、尿崩、頭痛、性早熟或遲熟等症狀；顱咽管瘤是先天性病症，因人體在胚胎時期分化過程不完全造成，根據腫瘤生長速度及位置的不同，各年齡層都有機會發作。

曾威傑指出，顱咽管瘤位置鄰近許多重要結構，如手術過程中造成任一神經、動脈或垂體受損，會導致許多病狀發生，嚴重可能危及生命，因此顱咽管瘤手術困難點在於，不僅要盡可能完全切除腫瘤來防止復發，還要避免手術對腫瘤周圍的重要結構造成傷害。手術如果無法完全移除腫瘤時，可針對殘存的部分輔以放射線治療，可幫助控制80至90%的腫瘤。

他表示，吳姓病患症狀並不是顱咽管瘤典型的臨床病況，幸好警覺性夠，及早就醫檢查，才能順利恢復健康，提醒民眾不要忽視身體的症狀反應，如有出現異狀，一定要盡早就醫。

曾威傑醫師表示顱咽管瘤多位於顱底，手術時必須特別留意，才不致影響其他重要結構。(...
曾威傑醫師表示顱咽管瘤多位於顱底，手術時必須特別留意，才不致影響其他重要結構。(圖：大千綜合醫院提供)

腫瘤 手術 雞蛋

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