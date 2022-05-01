社會傳真／與網騙鬥智 終成殺豬盤受害者

網上詐騙分會透過社交媒體，設法廣交詐騙對象。（Getty Images）

近年來，網上詐騙 分子瘋狂出擊。他們通過一切可用的社交媒體，設法廣交詐騙對象。其中最主要的媒體，該是臉書Facebook和WhatsApp了。詐騙分子有男有女，多以俊男美女的形象出現。臉書是發出朋友邀請，要你接受後才可開始交流，但WhatsApp則是以白撞找錯人的形式，便直接進入你的領域開始搭訕。

詐騙分子多以單身或離婚女性有著一個小孩的身分來和人結交，以每天噓寒問暖、處處關心的手段來博取你的好感，也會以大家一起去旅遊這種美事來套住你對她的幻想。好像談戀愛般，在雙方熟識一點之後，她們會遊說你跟她一起投資 ，建立一個更美好的經濟未來。投資項目主要是熱門的加密貨幣 和挖礦，但也有黃金及房地產。她們多以高學歷、高薪、已有豐厚財富的背景來跟你交談，使你覺得她們已是成功的白富美人士而降低對她們的戒備。學歷多以經濟理財為本科，使你相信她們對投資行情說話的資格和份量，她們也會以信息技術 IT 為大學本科的學歷出現。以下應該是所有詐騙分子編輯故事中最有吸引力的，誘使你和她一起投資。

騙局是由參與這礦池收取利息那刻開始的。（Getty Images）

遊說加入幣庫投資 設下騙局

她會在一信息技術公司內工作並擔任高級職位，有一些也會說持有她公司的少量股份。某天她接到了一位客戶的訂單，需要對他公司的伺服器進行升級及維修。然而就在跟客戶的伺服器進行常規保存數據的過程中，因為伺服器仍在收集線上的實時數據，她很快便察覺到數據上有很不尋常的波動。她看到有大客戶以超過億元的大額投資來操控某種貨幣的市場。她會躊躇不決，不知該怎樣處理這事而和你商討。終於她決定了不向任何部門舉報，而她和她老闆亦以私人身分跟著大客戶投資來賺取這一筆天降橫財。且因為她和你已成知心朋友並曾經和你討論過這事，她亦會邀請你跟她投資，一起賺取這份財富。而我總推說美國對電匯給加密交易所，是有著很嚴格的管理，所以銀行都不要跟我電匯而作罷。而事實證明，她曾遊說要我參與投資的加密交易所網站，兩個月後已不復存在，煙消雲散。

現代的網戀，十居其九都是詐騙的，特別是牽涉到金錢投資這一回事。但只要堅守錢包、不出分毫，詐騙分子便會失望地自然消失。當你拒絕她們的時候，她們都會非常生氣地說你竟然不信任她。而我總以信任是需要雙方花些時間才可慢慢建立起來為理由來一一婉拒她們。

那些介紹我參與投資交易所的網站，都很容易便可識破是騙局；但她們中的許多人遊說我加入幣庫Coinbase投資，我就非常不理解，幣庫可是美國當今最大的合法交易所呀。她們究竟如何在這正規的交易所內進行詐騙，讓人大感不解和困惑。於是我決定接受一個詐騙分子的邀請，身入虎穴，以求真相。

銀行存款利率現在非常的低，將一些流動性資金儲存在時下非常熱門的加密貨幣礦池內，便可拿取大約五厘的年息，這是近幾年很多人領取這種所謂「被動收益」的一個渠道。因為是在礦池內借錢給別人賺錢，而不需要理會法幣的暴起暴跌，所以當其中一個詐騙分子向我介紹這種可從幣庫內某個礦池賺取利息時，我考慮了一下就欣然接受了。

原來幣庫為了方便客戶和礦池貿易，容許了客戶在其幣庫內的錢包，可以連接外面的礦池交易所網站，這便為那些詐騙分子打開了一扇可以在幣庫錢包內進行詐騙的大門。 而詐騙礦池的利息是異常的高，為每天利息百分之一。天啊，那可是等於年息為百分之三百六十五，而且這利息是可以每天支付。於是詐騙分子便向我介紹了此礦池鏈接 (https://minings-eth.com/s/index.html?s=23/) 。就在我網上搜索了一下有關這礦池資料後，很快便確認到這是一個詐騙分子的鏈接。而這個騙局是由我參與這礦池收取利息那刻開始的，一旦參與，這礦池便馬上有了我幣庫錢包的專有地址。但這步驟本來是正常的，因為一般礦池也需要這錢包地址，才可以發予用戶應得的利息。問題就出在，詐騙分子也抓住這個機會，設置了他們可以來提取我錢包款項的無限代幣權限，那就非常危險了。

幣庫在提款或劃轉款項，會啟動一些安全保護功能。（Getty Images）

挑戰反騙詐騙分子 立下目標

如想杜絕這場危機，用戶是可以另外接上一些代幣限額檢查器 (Token Allowance Checker) 網址來阻止，其中一個最好的便是 https://tac.dappstar.io/#/。然而，我卻有另外一個瘋狂的想法，因為已身在局中，便決定要反騙詐騙分子作為挑戰目標。

幣庫有些特殊的存款規矩，例如通過銀行劃轉存款的，均要鎖金17日才可以轉送至幣庫錢包運用，而且存款金額亦有限制。開始時，每天是不能超過一千元。但奇怪的是，電匯則無此封鎖，而且存款金額亦全無限制。是故，詐騙分子總遊說我馬上去電匯，以便他們可立即從我的錢包帳戶提取大量金錢。但我這次的藉口是，電匯是需要親自去銀行辦理，而我的銀行距離我家實在太過遙遠，單程需要開車一個多小時才可到達，所以只是為這電匯一事跑來跑去很划不來。而這巧合亦為我創造了一個反詐騙的絕佳條件，於是我一直都只通過銀行轉帳，慢慢送錢至我的幣庫錢包。

我的策略是基於一個大膽的估計，那就是詐騙分子只會盜走我的錢包一次，他一定只會在我存款最多的時候才下手。於是我便讓詐騙分子知道我會有二萬元的進帳，但這要等17日解鎖後才可使用。而在此之前我已存入的八千元，詐騙分子是不會動手而每天都會支付我日息一厘的利息。這期間我的策略亦調整過幾次，譬如為保自己萬無一失，曾用代幣限額檢查器設定詐騙分子提款的權限為零，但這亦終止了他每天支付我的利息。稍後我轉換了一個新的幣庫錢包，將代幣設定權限改為一百，那他就最多只可以拿走我一百元，但他仍然可以支付我每天一百元以下的利息。可惜這設置只是執行了數天，詐騙分子大概發覺了便停止了支付我的日息。如是這般我前後換了三個幣庫錢包，斷斷續續地成功拿下了詐騙礦池760美元。

信任幣庫安全功能 反而破財

按照我原來的策略，在二萬元存款解凍之後，便應該停止不再反詐騙的了。可是我過分信任幣庫的安全功能，終歸是鑄成大錯。

幣庫為了保護客戶，提款或劃轉款項都會自動啟動一些安全保護功能，使用者必須通過了這些安全功能，才可成功劃轉或取款。這三個安全保護功能就是：

• 即時有效的六位數字密碼。

• 谷歌身分驗證器(Google Authenticator)即時有效的六位數字密碼。

• 拍攝身分證和自拍實時照片。

有著這三個安全功能法寶，以為這該可立我於不敗之地。因為只要任何一個功能啟動，詐騙礦池便不可能拿走我的錢包。於是當我最後劃轉解了鎖的二萬元進帳到另一個幣庫新錢包後，為了不讓礦池停發日息，我便沒有繼續使用代幣限額檢查器來限制礦池取錢的權利。不幸的是，在最需要幣庫安全法寶的時候，它竟然一個功能都沒有啟動。就這樣，我二萬多的錢包就被詐騙礦池成功地盜走。

類似的電信網騙事件，現代網路流行俚語稱之為「殺豬盤」，意思是指詐騙分子利用網路交友 ，誘導像豬一樣的受害人進行投資的一種詐騙行為。我因過分信賴幣庫的安全功能啟動，最終還是淪為了一個「殺豬盤」的受害者。