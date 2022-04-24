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醫藥／老人嗆到 小心惡性循環

／健康醫療網
吞嚥是用來獲得生命所需之能量，也是人生的重要樂趣。吞嚥能力惡化會導致生活品質下降，甚至威脅生命。（Getty Images）
吞嚥是用來獲得生命所需之能量，也是人生的重要樂趣。吞嚥能力惡化會導致生活品質下降，甚至威脅生命。（Getty Images）

失智症長者記憶力、認知功能、行動能力都逐漸退步，吃東西需要家人餵、食物常常含在嘴巴裡，且容易嗆咳，因發燒被帶來醫院急診，診斷為肺炎，因而放置鼻胃管，住院接受肺炎治療。

台北聯合醫院陽明院區復健科主治醫師陳慧娟說，像這樣的病人，在醫院時常可見，病人可能在肺炎治療完成後返家，自行移除鼻胃管，又回到之前的進食方式，然後因為營養不良，造成體力持續衰退，且依然容易嗆到，再次產生吸入性肺炎而入院、臥床，體力更是下降，吞嚥能力持續惡化，陷入無限惡性循環。

許多疾病與問題，例如：腦中風、帕金森氏症、頭部外傷、阿茲海默氏症、頭頸癌、不正確的姿勢、老化造成的視野、牙口、味覺、舌頭臉頰咽部肌肉力量的退化，都可能引起吞嚥障礙。

吞嚥是用來獲得生命所需之能量，也是人生的重要樂趣。吞嚥能力惡化會導致生活品質下降，甚至威脅生命。

陳慧娟指出，常嗆咳、吃東西時間變長或覺得費力、容易累、流口水、舌頭動作不靈活、食物殘留在進食通道中、吞嚥食物時常需吞多次才能吞下、反覆性的呼吸道感染、不明原因的體重下降，這些都是吞嚥障礙的可能症狀。像是失智症患者，若是觀察到食物殘留在口中或是漏出來，可能是口腔部吞嚥困難；常常嗆到並吞嚥延遲，則可能是咽部吞嚥困難；不願意進食，有可能是認知功能缺損、憂鬱、其他心理因素或咀嚼容易累所導致。

並不是只有運動功能可以做復健訓練，觀察到這些症狀，盡早發現吞嚥困難，經過專業評估，確認吞嚥障礙原因，就可以根據每個病人情況規畫個別化的吞嚥治療與訓練計畫，不同原因的吞嚥問題，需要不同的介入處理，可能需要處理牙齒牙周問題、確認假牙、鼓勵吞口水、依患者狀況調整進食姿勢、提供適合的食物質地、進行嘴唇與舌頭運動、咀嚼運動、口腔按摩、使用適合的餐具、教導病人和照顧者有效的咳嗽、正確口腔清潔、適宜吞嚥技巧，藉此達到安全攝取足夠水分與營養，就可以阻止這個惡性循環，提高病人生活品質。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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