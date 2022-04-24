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料理功夫／破殼小雞白煮蛋

草田維
破殼小雞白煮蛋
破殼小雞白煮蛋

春天的腳步近了，就由破殼小雞白煮蛋早餐來揭開一天的序幕吧。

材料：

雞蛋、黑芝麻、胡蘿蔔。

工具：

喝珍珠奶茶的粗吸管1根。

作法：

1.將一張廚房用紙巾放入電鍋裡，倒入電鍋量杯四格的水，再放入雞蛋，按下開關。待開關跳起來以後，燜15～20分鐘。

2.將煮好的白煮蛋放入冷水裡降溫，不燙以後即可將蛋殼剝除。

3.將吸管的一端對折，剪掉二分之一，在剩下的二分之一中間剪一個破口。

4.用有破口的吸管在蛋白刻一圈，把上半部的蛋白拿起，就會露出完整的蛋黃。

5.用一把小水果刀，把蛋黃表面灰色的部分輕輕刮除。

6.胡蘿蔔切薄片，在薄片上切一個小三角形，嵌在蛋黃裡，當成小雞的嘴。兩顆黑芝麻固定在蛋黃上，當成小雞的眼睛。

小叮嚀：

可依蛋的大小，調整電鍋水的多寡和悶的時間長短。

1.廚房用紙巾放入電鍋裡，倒入電鍋量杯四格的水，再放入雞蛋蒸熟。
1.廚房用紙巾放入電鍋裡，倒入電鍋量杯四格的水，再放入雞蛋蒸熟。
2.用吸管在蛋白刻一圈，把上半部的蛋白拿起。
2.用吸管在蛋白刻一圈，把上半部的蛋白拿起。
3.把蛋黃表面灰色的部分輕輕刮除。
3.把蛋黃表面灰色的部分輕輕刮除。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

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2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

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