料理功夫／肉絲炒粉條

肉絲炒粉條

紅薯粉絲是一款百搭食材，它是用紅薯澱粉製成的粉條。滑溜溜的口感，柔軟又有勁道，一吃就讓人停不下口。其實只要搭配簡單的食材，在家就能輕鬆端出可葷可素、香氣四溢、色澤迷人的炒粉條。

材料：

肉絲1/2碗、紅薯粉絲1/2包、蛋1顆。

蔬菜 配料：

胡蘿蔔1根、豆芽1杯、草菇6顆、青江菜2株、蔥2條。

調味料：

鹽、糖、醬油、料酒、麻油各適量。

食材

作法：

1.豬肉切絲，放入少許鹽、糖、醬油、料酒醃20分鐘，使其入味。

2.蔬菜洗好，胡蘿蔔削皮切絲，青江菜切半，草菇切片，蔥切絲，蛋打散備用。

3.把胡蘿蔔絲、青江菜、豆芽分別汆燙一下，再用冷水降溫，瀝乾水分備用。

4.紅薯粉絲放入熱水中，開中火煮約8分鐘取出，過涼水後瀝乾。

5.把瀝乾的紅薯粉絲放大碗中，用剪刀剪短，淋上適量醬油和麻油，拌勻備用。

6.把鍋燒熱，放入適量的油，倒入蛋液，用中小火煎成蛋皮，取出切絲。

7.熱鍋燒油，改中火先炒好肉絲，再下胡蘿蔔絲、豆芽、草菇片和適量的鹽、醬油調味。

先炒好肉絲，再放入胡蘿蔔絲、豆芽、草菇片，最後放入粉絲。

8.炒匀後加紅薯粉絲，用筷子和鏟子一起翻炒，再加1/3杯水，加蓋燜幾分鐘至收汁關火。

9.最後放入蛋絲、蔥絲和青江菜，就可擺盤上菜。

小叮嚀：

1.蔬菜和肉類可根據自己的喜好自由搭配。

2.紅薯粉絲煮好過涼水後，要滴些食用油或香油，攪拌一下，防止沾在一起。

3.能吃辣的人，炒好肉絲後可加1小匙的辣豆瓣醬，增加口感和風味。

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