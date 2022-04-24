料理功夫／肉絲炒粉條
紅薯粉絲是一款百搭食材，它是用紅薯澱粉製成的粉條。滑溜溜的口感，柔軟又有勁道，一吃就讓人停不下口。其實只要搭配簡單的食材，在家就能輕鬆端出可葷可素、香氣四溢、色澤迷人的炒粉條。
材料：
肉絲1/2碗、紅薯粉絲1/2包、蛋1顆。
蔬菜配料：
胡蘿蔔1根、豆芽1杯、草菇6顆、青江菜2株、蔥2條。
調味料：
鹽、糖、醬油、料酒、麻油各適量。
作法：
1.豬肉切絲，放入少許鹽、糖、醬油、料酒醃20分鐘，使其入味。
2.蔬菜洗好，胡蘿蔔削皮切絲，青江菜切半，草菇切片，蔥切絲，蛋打散備用。
3.把胡蘿蔔絲、青江菜、豆芽分別汆燙一下，再用冷水降溫，瀝乾水分備用。
4.紅薯粉絲放入熱水中，開中火煮約8分鐘取出，過涼水後瀝乾。
5.把瀝乾的紅薯粉絲放大碗中，用剪刀剪短，淋上適量醬油和麻油，拌勻備用。
6.把鍋燒熱，放入適量的油，倒入蛋液，用中小火煎成蛋皮，取出切絲。
7.熱鍋燒油，改中火先炒好肉絲，再下胡蘿蔔絲、豆芽、草菇片和適量的鹽、醬油調味。
8.炒匀後加紅薯粉絲，用筷子和鏟子一起翻炒，再加1/3杯水，加蓋燜幾分鐘至收汁關火。
9.最後放入蛋絲、蔥絲和青江菜，就可擺盤上菜。
小叮嚀：
1.蔬菜和肉類可根據自己的喜好自由搭配。
2.紅薯粉絲煮好過涼水後，要滴些食用油或香油，攪拌一下，防止沾在一起。
3.能吃辣的人，炒好肉絲後可加1小匙的辣豆瓣醬，增加口感和風味。
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