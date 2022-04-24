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料理功夫／奶油南瓜粥

許怡靜
奶油南瓜粥
奶油南瓜粥

南瓜種類很多，奶油南瓜（butternut squash ）也是其中一種，並且含非常豐富的維生素C和鉀，簡單烘烤粉糯香甜 ，若是煮粥也是香氣濃郁，綿軟香醇。

材料：

奶油南瓜數塊、米1杯、薑數片、香菜（或蔥花）少許。

調味料：

黑麻油1大匙、盬少許、白胡椒粉少許（可省略）。

奶油南瓜粥食材
奶油南瓜粥食材

奶油南瓜
奶油南瓜

作法：

1.奶油南瓜洗淨，削皮去籽，切塊。

2.熱鍋中放入1大匙黑麻油爆炒薑片，續加入奶油南瓜塊略炒。

3.米洗淨，加入6杯水，倒入略炒過的南瓜塊，放進電鍋，外鍋1杯水，按鍵，跳起後10分鐘再取出，加上少許鹽和白胡椒粉，盛碗，撒上香菜或蔥花即可食用。

小叮嚀：

1.煮粥的米水比例，可依各人濃稠度而調整。

2.採用一般麻油也無妨，但是用黑麻油爆薑片，整道料理更是濃郁香醇的古早味。

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