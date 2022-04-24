大仁說財經／華爾街空頭部隊 為何蠢蠢欲動？

隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，華爾街的「空」壓也愈來愈大。（歐新社）

華爾街看起來非常陰沉。

隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，交易員們正在對零售商進行大筆押注。根據史坦普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)，隨著油價飆升，投資 人對能源股更加疑慮；而隨著利率開始上升，對醫療保健股也感到不滿。

空頭賣家開始押注經濟放緩，並放空一些最近表現良好的類股，以下是空頭部位正在攀升的目標。

消費類股 空頭主目標

史坦普全球市場情報表示，「3月中旬，非必需性消費品仍然是被放空最多的類股，主要是由於通膨上升對非必需品需求的影響。」

非必需消費品股票 的空頭部位水平，也就是空頭投資人所持股票的百分比，升至5.24%，為2021年1月中旬以來的最高水平。

根據史坦普的數據，截至3月中旬，零售商Big 5 Sporting Goods、Citi Trends和Camping World Holdings是被放空最多的消費股；電動車製造商Arcimoto和Workhorse Group也是如此。

投資人不僅對消費品感到緊張，他們似乎還認為，飛漲的油價很快就會消退，這可能會損害能源公司的獲利和股價動能。例如，雪佛龍的股價今年來上漲近40%，成為道瓊工業指數中表現最好的股票。

石油 類股 漲價保不住？

史坦普補充說：「對能源產業的空頭部位在3月中旬攀升至3.91%，為2020年10月中旬以來的最高水平，該行業押注久居歷史高點的油價不太可能持續下去。」

史坦普沒有列出放空者鎖定的具體能源個股，但利用Refinitiv的股票篩選工具對公司進行分析後，石油設備和鑽井公司Transocean、Nabors和Helmerich and Payne的空頭部位都很高。

石油和天然氣公司也是如此，如巴菲特及波克夏控股的新歡西方石油公司、EQT、西南能源和切薩皮克。不過，有些人想知道，如果俄烏衝突不會很快結束，放空石油的投資人是否會受到傷害。

Swissquote資深分析師歐卡德斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)在最近的報告中表示：「油價肯定會繼續上漲，讓石油公司在未來幾季獲得更多利潤。」

她補充指出，「空頭部位的增加也代表了被軋空的風險增加，押注價格下跌的投資人會決定平倉，回購股票。」她並指出自2021年初的軋空潮以來，GameStop和AMC等被軋空的各股都大幅上漲。

醫療保健 「空軍」壓境

醫療保健股也成為悲觀投資人的目標。該行業因新冠疫情而受惠，但隨著越來越多人接種疫苗、加強免疫並獲得治療新冠的新藥，醫療保健公司的吸引力可能會降低。

許多投資人湧向醫療保健股，因為他們認為如果經濟放緩，這一行會是個安全的防禦性投資。但在聯準會(Fed)升息可能使長期國債更具吸引力之後，尋求穩健股息殖利率的保守投資人也可能會對醫療保健股失去興趣。

Refinitiv數據顯示，診斷公司Quest和PerkinElmer、製藥公司Jazz Pharmaceuticals和醫療設備製造商Tandem Diabetes是被放空最多的醫療保健股。

有趣的是，銀行股並沒有被放空者伏擊，似乎投資人認為更多升息將提高金融業的貸款獲利能力。根據史坦普的數據，截至3月中旬，金融服務業的空頭部位增幅最小。