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移民／收到免於打指模通知 再離境比較保險

耿婷律師主答

讀者問：

我2021年2月打指模，7月拿到綠卡。2022年3月，我計畫回國辦事，剛寄給移民局了申請reentry permit的材料。想請問一下，我這種情況會免除打指紋嗎？因為準備買回國機票。如果免除打指模就可以早點回國，我就不用在這等了。

答：

疫情以來，除了I-485綠卡申請必須打指模外，對於大部分其他類別的申請（包括I-90綠卡延期申請），如果移民局調取申請人以往指模紀錄發現能用的話，都會使用舊的指模紀錄進行背景調查，免除了申請人不得不重新打指模的麻煩。我們律師樓近期協助客戶遞交的Re-entry Permit通常會在遞件後的2至3周內，收到一份免於打指模（Biometric Reuse）的通知。一旦收到這份通知，就意味著此次申請不必打指模了。所以，律師建議申請人等收到免於打指模通知後再離境。

當然，個別情況下由於申請人以往指模紀錄不清晰等原因，申請人有可能被要求重新打指模。在這種情況下，申請人應該在打完指模後再離境。如果情況緊急或者特殊的話，申請人收到打指模通知後也可以在指定時間之前或之後去打指模，指模中心一般會給予通融，允許申請人在指定日期的前後30天之內打指模。

移民局 綠卡 疫情

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