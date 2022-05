「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜

加拿大籍華裔影星劉思慕入選「時代」(Time)雜誌2022年百大最有影響力人物榜,並成為封面人物。(取自「Time」網站)

時代(Time)雜誌最新公布2022年百大最有影響力人物,多名華裔 上榜,包括影星劉思慕 (Simu Liu),以及陳巍 (Nathan Chen)、谷愛凌(Eileen Gu)等冬季奧運冠軍。時代雜誌在「亞太裔傳統月」尾聲宣布年度百大影響力人物,華裔入選意義非凡。

劉演「尚氣」躋身漫威英雄

加拿大籍華裔影星劉思慕2016年參演「金家便利店」(Kim's Convenience)打響名號,身為華裔第一代移民的他選擇了沒人走過的路,締造「加拿大成就」;他去年領銜主演「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),躋身漫威(Marvel)英雄行列。

劉思慕23日得知他獲選為時代年度百大影響力人物之一,興奮地在Instagram上貼文與粉絲分享這個職涯里程碑。

劉思慕寫道:「沒有任何標題可以傳達我與傳奇菁英並列的感受。假使這個時刻非關於我,而是為一群努力被看見、尊重且追求平等的人們激起更有影響力的辯論而設的通道?如果我只是一種工具,用以通過風暴與改變的浪潮,那就這樣吧。我會在雨雲匯聚時,盡量製造雷電。」

來源:TIME

金球獎亞裔得主吳珊卓(Sandra Oh)在頌詞中寫道,「劉思慕是成為明星的第一代亞裔和加拿大人,他是我們的超級英雄」。

除電影明星外,今年百大影響力人物榜上還有許多運動員,包括奧運金牌得主陳巍與谷愛凌、美國足球女將摩根(Alex Morgan)與拉皮諾(Megan Rapinoe)、美國女籃「女飛人」帕克(Candace Parker)、美國女足後衛莎爾布倫(Becky Sauerbrunn),以及「西班牙蠻牛」網球好手納達爾(Rafael Nadal)等。

谷奧運奪金 激勵新世代少女

擁有英美雙重國籍的前滑雪國手肯伍錫(Gus Kenworthy)寫道,「運動員很難超越專長運動項目,尤其是奧運選手,但中美混血的谷愛凌實屬特例」,「我從未看過任何比她更守紀律、鍥而不捨且執著的人,苦盡甘來」。

肯伍錫兩度代表美國參賽,目前改披英國戰袍。他形容谷愛凌是「歷來最偉大的女性自由滑雪選手之一,在網路上匯聚數百萬名粉絲,激勵新世代少女,尤其是華裔,在男性為主的運動產業冒險,她的優雅、姿態和深思熟慮是同齡女性少見的特質。」

華裔花式滑冰選手陳巍在北京冬奧替美國隊贏得男子花滑金牌,他也獲選為時代百大影響力人物之一。

現為美國駐貝里斯大使的華裔滑冰天后選手關穎珊(Michelle Kwan)稱讚陳巍,「證明他在運動方面的堅韌承諾,得知他曾把我當作華裔滑冰典範,讓我非常感動,相信不久後就會聽見新銳運動員以陳巍為典範了」。

人稱「四周跳王」的22歲陳巍在北京冬奧五度完成四周跳,關穎珊寫道:「他永遠改變了男子花滑,為四周跳締造新標準,且將鼓勵數代滑冰選手。」