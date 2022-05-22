封面故事／NFL公羊隊安全衛遲友駿 盼為亞裔權益發聲

今年24歲的遲友駿希望自己一年比一年好。（公羊隊提供）

2019年NFL選秀，洛杉磯 公羊選擇了來自華盛頓大學的安全衛遲友駿（Taylor Rapp）；他是NFL百年歷史選秀順位最高的華裔球員，且公羊隊在2022年超級盃決賽拿到冠軍。今年24歲的遲友駿希望自己越來越好，也希望能為亞裔 權益發聲。

面對不公 鼓勵勇敢回擊

遲友駿強壯且健談，眼神清澈，流露出年輕人特有的朝氣。這名從少年時期就展露出美式足球 天分的年輕人，已經在這個領域奮鬥十多年了。他說，今年是他在洛杉磯的第三年，賽季期間，一周六天從早上7時到晚上7時，進行12個小時的訓練是家常便飯。不是賽季時，也要訓練為賽季做準備。

運動員除了先天的身體條件，要達到更好的狀態，就必須學習，所以他除了體能訓練，還會觀看自己比賽的影片來不斷調整和擴展自己的技術。他的目標是自己的狀態能越來越好，今年拿了超級盃的冠軍，明年依然想得到更好的成績。

遲友駿說，美式足球是一個需要團隊合作的項目，所以他最好的朋友都來自他的中學、大學和現在的球隊，他們一起在球場上建立了信任和牢固的友情，這也是他如此熱愛這項運動的原因之一。

遲友駿和媽媽、哥哥、外公、外婆的合影。（遲友駿提供）

遲友駿和媽媽。（遲友駿提供）

遲友駿的母親遲燕來自上海，父親Chris是加拿大人。身為混血兒，遲友駿從來不諱言因為自己的長相曾經遭遇過不公。他說，即使是現在，身邊也會有人說一些針對亞裔的玩笑，雖然對方覺得是玩笑，但他鼓勵大家勇敢回擊或表達自己的不滿。因為疫情，很多亞裔遭遇了種族歧視和仇恨犯罪，看到那些亞裔老人被推倒的畫面，有些人因此死亡或受傷，他都覺得非常心痛和憤怒，這讓他想到住在西雅圖華人區的外公外婆。所以只要有機會，他都會願意站出來為亞裔的權益發聲，用自己實際的行動，告訴人們什麼是對的，什麼是錯的。

遲友駿一家人。（遲友駿提供）

追尋夢想 付出行動努力

在遲友駿成長的年代，沒有華裔的美式足球運動員來做偶像，人們普遍認為華裔不適合從事美式足球。作為NFL中唯一的華裔面孔，遲友駿表示，「我一直希望自己的經歷可以鼓勵那些亞裔青少年，不要被律師和醫生這些職業束縛，要追尋自己的夢想，並為之努力奮鬥。不論你是誰，不論長得如何，只要你願意為了夢想，付出行動和努力，一切都有可能，我就是例子。」

遲友駿今年超級盃奪冠後向女友Dani（右）求婚。（公羊隊提供）

公羊隊在超級盃獲得冠軍，遲友駿當場向愛情長跑八年的女友求婚，場面非常浪漫感人。遲友駿現在正和未婚妻在夏威夷度假，他表示，他和女友在高中就認識，兩人一起成長。女友是希臘人，她有一個大家庭，兩人結婚後，他的家庭變得更大了，他覺得很高興。

對於婚姻的態度，他認為自己是中西合璧，有東方人看重家庭的一面，也會有美式的部分，畢竟另一半是西方人。

遲友駿身上其實有多處的中文紋身，他說，他的家人為屬牛的他選了「牛轉乾坤」和「仁義禮智信」，代表大家對他的期許；他的左胸上還紋了漢字「愛」。美式足球運動員喜歡有一些小迷信，像他在每次比賽的時候，都喜歡穿同一條幸運內褲，覺得穿上它就能帶來好運。

在洛杉磯難得的閒暇時光，他喜歡和女友駕車去馬里布海灘，在那裡游泳、打球、欣賞沿途美景和品嘗美食。他還喜歡釣魚、看電影等。他計畫將來定居在西雅圖，他說，西雅圖比起洛杉磯更安靜一些，他喜歡那裡的氛圍和節奏。