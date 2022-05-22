封面故事／美國國家醫學院院士廖敏妃 研發疫苗對抗腦癌

洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau）2018年入選美國國家醫學院院士。（UCLA）

洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學 院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau），為國際知名神經外科醫生，也是美國神經外科亞裔女性第一人，數十年致力於開發和完善膠質母細胞瘤（最致命的腦腫瘤）的治療策略，研發個體化的疫苗。她是為了替患癌症 去世的母親立志攻克腦癌，一度做地產經紀賺取醫學院學費。她在醫學領域的傑出表現，讓她在2018年入選美國國家醫學院院士。

美國神經外科亞裔女性第一人，廖敏妃（Linda Liau）為患癌症去世的母親立志攻克腦癌。（UCLA）

媽媽罹癌過世 學醫動力

本報記者見到廖敏妃時，她正在辦公室忙著回覆各種郵件。她的辦公室整潔雅致，專門有一個區域擺放病人送給她的禮物和女兒的藝術品。廖敏妃的病人遍布全美，不乏名人名流如搖滾女歌手史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）等。廖敏妃表示，不管是誰，所有的病人對她來說都是一樣的，她的職責是盡量治癒他們。

洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau）2018年入選美國國家醫學院院士。（UCLA）

接受採訪的前一天，廖敏妃做了一個九小時的手術 。她說，手術全程站著，沒有休息，她感覺身體很累。以前也做過12個小時手術，但如今年紀大了，體力不如從前，但是精神上，她並不疲憊。手術時，她是一個非常專注的醫生，但是私下面對病人，她充滿同理心，會盡量讓病人安心，很多時候病人希望看到希望，即使這個希望可能不一定是真的。

廖敏妃不止一次講過她學醫的初衷是因為母親，她的母親是一個來自台灣的傳統女性，1994年是其母患乳腺癌的第15個年頭，母親突然病情惡化，她從北加州回到洛杉磯照顧母親，母親最後因為癌細胞轉移到腦部離世。為此她立志攻克腦癌，這是一個漫長和艱辛的過程。而她早在史丹福大學讀書時，就曾為了籌集一個學期的醫學院學費，考了地產經紀執照。幸運的是她賣掉了兩棟房子，讓學費有了著落。廖敏妃說，如果學醫最開始的動力是媽媽，那麼後來的動力就是對這個職業的熱愛和病人。

她和妹妹一個是醫生，一個是律師。她說，雖然這很像大家對華人家庭小孩的刻板印象，但是這是她們熱愛的工作，做任何事情都要有熱愛才能堅持和做好，她的一雙兒女也打算學醫。

廖敏妃的辦公室掛滿了她獲得的獎狀和榮譽證書，她說，這些成績和榮譽並不是她努力工作的目的，而是因為努力工作而自然而然的獲得很多榮譽。這個世界上太多人只關注成功的故事，殊不知每次成功的後面可能都有十次失敗；而對於她，從來都是失敗和成功相伴隨。她只是單純地做好她應該做的事情，盡量讓每一個病人都能活得時間更長一些。

廖敏妃說，和其他癌症相比，腦癌現在有多種治療方法。例如個性化疫苗，使用患者自己的腫瘤標本和白細胞來激活免疫系統以對抗癌症。這個疫苗是因人而異的，因為每個人的腦瘤標本是不一樣的。當她第一次開始研究腦腫瘤免疫療法時，每個人都告訴她「你不能在大腦中產生免疫反應」，現在大家知道這不是真的，看似不可能的事情總有一天會成為可能。

兼顧事業家庭 女性榜樣

在美國，只有6%獲得執照的神經外科醫生是女性，而廖敏妃是美國第二位神經外科學術部門的女性領導者，也是第一名亞裔女性。廖敏妃領導著一支由60多名神經外科醫生、神經科學家、住院醫師、研究員和其他專家組成的UCLA神經外科系臨床團隊。該學院是世界上最重要的神經外科研究、臨床護理和教育中心之一。

廖敏妃成功的兼顧了事業和家庭，很多女性以她作為榜樣。廖敏妃說，她很幸運，兩個孩子都很好，在家庭方面也獲得支持。雖然兼顧事業和家庭會遇到很多困難，也會有壓力和氣餒的時候，但是病人教會了她：面對死亡，一切事情都微不足道。

廖敏妃閒暇時喜歡運動和追劇來放鬆。她說，將來如果體力跟不上退休了，希望能繼續幫助更多年輕醫生，隨著科學的進步，讓腦癌的治癒率越來越高。

作為腦神經專家，廖敏妃也分享了健腦的撇步；她說，除了健康飲食和生活習慣，大腦的細胞神經是連接的，因此保證大腦的活躍對腦健康至關重要。5月不僅是亞裔傳統月，也是腦癌的宣導月，希望大家能對這個疾病有更多的關注和了解。和其他癌症不同，腦癌通常沒有特別的症狀，只有做MRI才會檢查出來。