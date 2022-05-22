封面故事／南加東谷市首位華裔女議員尤煜琳 積極參政服務社區

尤煜琳在市議會上。（圖皆尤煜琳提供）

南加內陸優秀的華裔 女性民選代表尤煜琳（Jocelyn Yow），是河濱縣東谷市（Eastvale）建市以來第一位和最年輕的華裔女市議員，她在2021年1月輪值出任市長時，也締造加州各城市有史以來最年輕的有色人種女市長（youngest woman of color to become Mayor）的紀錄。尤煜琳說，雖然遇到很多挑戰，也有壓力，但她為自己有機會回饋社會、為社區服務而自豪。

堅定信念 克服各項挑戰

尤煜琳1995年出生在北加州舊金山灣區一個亞裔移民家庭，父親是馬來西亞華僑，母親是越南華僑，來自難民家庭。尤煜琳的父母在加州聖荷西相識結婚，她一歲時，隨父母返回馬來西亞居住，在那裡生活了十餘年，在馬來西亞念到初中，並在當地華文學校學習，16歲時與弟弟在東谷市定居、上學。高中畢業後，升入河濱縣諾可社區學院（Norco College），並當選為最年輕的學生會主席。

她說，連自己都感覺很驚訝，因為來美國不到兩年，英語還不夠熟練。但她的信念支持著她，並克服各項挑戰，還成為加州社區學院系統榮譽組織Alpha Gamma Sigma成員。並從社區學院升入柏克萊加州大學 （UC Berkeley）取得學士學位。2021年在哈佛擴展學院（ Harvard Extension）獲碩士學位。

尤煜琳與幼子合影。（圖皆尤煜琳提供）

她在社區學院時，積極參與公共事務，認識到參政與回饋社區的重要性。在柏克萊加大期間，她在人權方面做了大量研究，愈加感到華人 在美參政的重要。畢業後返回東谷市，就投身公共事務，曾先後擔任聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）亞裔社區代表，及一位加州參議員辦公室的幕僚。

尤煜琳參與加州公共事務。（圖皆尤煜琳提供）

2018年12月，年僅23歲的尤煜琳當選東谷市第四選區市議員，成為該市第一位華裔女市議員。尤煜琳說，她記得2011年剛搬入東谷市時，由於父母還住在馬來西亞，只有叔叔和嬸嬸住在東谷市，因此她和弟弟放學後，就到圖書館學習，等待嬸嬸下班後來接他們。東谷市沒有市屬圖書館，與高中共用一個圖書館，她就一直希望東谷市能有自己設施完備的社區圖書館。

同時她身為母親，希望孩子在東谷市快樂的成長，自然希望東谷市有一個安全的環境。她經常考慮怎樣建設東谷市會更好，能給孩子及社區留下一個更美好城市。但因加州通過一些法案，導致社區犯罪率上升。她就任市議員後，支持增加縣警局治安經費，但要使東谷市治安更安全，的確是挑戰。

尤煜琳參與公共事務。（圖皆尤煜琳提供）

身為市議員的尤煜琳坦承壓力很大，東谷市是2010年10月1日建市，是年輕城市，一切都仍在成長和完善當中。而市議員屬於公益工作，一個月只有400元津貼，每名市議員仍需有自己的全職工作。她因此必須在賺錢養家與從事公共服務方面，做很好的平衡。但只要居民有需要，她就會幫助解決，有時半夜還有居民致電她尋求幫助。尤其是2021年擔任市長期間，她特別忙碌，總感覺時間不夠用，加上她的孩子還小需要照顧，感覺要安排好時間很有挑戰性，壓力很大。

但她不管是做市議員或市長，都盡最大努力工作，對表現感到自豪。她說，為建設圖書館、市府與市議員一起，籌集了5000萬元，其中她就為市府籌集250萬元。同時，在她擔任市長期間，通過到加州州議會遊說，改變了當地亞馬遜公司繳稅的方式，每年為東谷市增加收入約3000萬元，很引以為豪。

身為東谷市史上最年輕的華裔女市議員，尤煜琳坦言有時會遇到歧視。比如2022年初，有居民到市議會發言，直接攻擊她出身背景，說她是「恐怖分子」。尤煜琳解釋，馬來西亞官方宗教是伊斯蘭教，信仰伊斯蘭教的信眾占國民一半以上，所以這位居民就以此攻擊她。

作為華裔移民後代，尤煜琳認為在工作中經常感到華人文化與美國文化的差異。比如，美國民眾以自我為中心，而她在馬來西亞的華人社區長大，進入華校讀書，受傳統文化熏陶，講求家庭、社區為重，做事先為別人著想，然後再考慮自己，長輩們也這樣教育後代。但這些價值觀和美國文化有很大的不同。

此外，美國文化行事直接、直白，不喜歡轉彎抹角，華人文化卻相對保守，說話委婉，不願意傷人感情。所以她在從政或與他人合作時，就會注意找到溝通的最佳方式，既能明確表達個人意見，也能盡量照顧到對方感受。

尤煜琳與其他市議員合影。（圖皆尤煜琳提供）

只求奉獻 不願突出個人

對於如何成為其他人效仿榜樣，尤煜琳說，她早年長居馬來西亞，英語是返美後重新學習，但她認為無論英語是否流利或是否富有，只要願意服務社區，貢獻自己的才能和智慧給社會，就一定會實現心願，讓社區變得更好。

同時她認為每個人的領導方式都有差異。她因從小受華人傳統文化影響，不太喜歡美國突出個人領導能力的方式。更喜歡將大家團結起來、將社區居民凝聚在一起達成一個目標。直言她可以為大家服務，讓這個目標更完善，但不要突出個人的領導能力，成績應該歸功於大家。