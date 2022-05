封面故事／南加東谷市首位華裔女議員尤煜琳 積極參政服務社區

尤煜琳在市議會上。(圖皆尤煜琳提供)

南加內陸優秀的華裔 女性民選代表尤煜琳(Jocelyn Yow),是河濱縣東谷市(Eastvale)建市以來第一位和最年輕的華裔女市議員,她在2021年1月輪值出任市長時,也締造加州各城市有史以來最年輕的有色人種女市長(youngest woman of color to become Mayor)的紀錄。尤煜琳說,雖然遇到很多挑戰,也有壓力,但她為自己有機會回饋社會、為社區服務而自豪。

堅定信念 克服各項挑戰

尤煜琳1995年出生在北加州舊金山灣區一個亞裔移民家庭,父親是馬來西亞華僑,母親是越南華僑,來自難民家庭。尤煜琳的父母在加州聖荷西相識結婚,她一歲時,隨父母返回馬來西亞居住,在那裡生活了十餘年,在馬來西亞念到初中,並在當地華文學校學習,16歲時與弟弟在東谷市定居、上學。高中畢業後,升入河濱縣諾可社區學院(Norco College),並當選為最年輕的學生會主席。

她說,連自己都感覺很驚訝,因為來美國不到兩年,英語還不夠熟練。但她的信念支持著她,並克服各項挑戰,還成為加州社區學院系統榮譽組織Alpha Gamma Sigma成員。並從社區學院升入柏克萊加州大學 (UC Berkeley)取得學士學位。2021年在哈佛擴展學院( Harvard Extension)獲碩士學位。

尤煜琳與幼子合影。(圖皆尤煜琳提供)

她在社區學院時,積極參與公共事務,認識到參政與回饋社區的重要性。在柏克萊加大期間,她在人權方面做了大量研究,愈加感到華人 在美參政的重要。畢業後返回東谷市,就投身公共事務,曾先後擔任聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)亞裔社區代表,及一位加州參議員辦公室的幕僚。

尤煜琳參與加州公共事務。(圖皆尤煜琳提供)

2018年12月,年僅23歲的尤煜琳當選東谷市第四選區市議員,成為該市第一位華裔女市議員。尤煜琳說,她記得2011年剛搬入東谷市時,由於父母還住在馬來西亞,只有叔叔和嬸嬸住在東谷市,因此她和弟弟放學後,就到圖書館學習,等待嬸嬸下班後來接他們。東谷市沒有市屬圖書館,與高中共用一個圖書館,她就一直希望東谷市能有自己設施完備的社區圖書館。

同時她身為母親,希望孩子在東谷市快樂的成長,自然希望東谷市有一個安全的環境。她經常考慮怎樣建設東谷市會更好,能給孩子及社區留下一個更美好城市。但因加州通過一些法案,導致社區犯罪率上升。她就任市議員後,支持增加縣警局治安經費,但要使東谷市治安更安全,的確是挑戰。

尤煜琳參與公共事務。(圖皆尤煜琳提供)

身為市議員的尤煜琳坦承壓力很大,東谷市是2010年10月1日建市,是年輕城市,一切都仍在成長和完善當中。而市議員屬於公益工作,一個月只有400元津貼,每名市議員仍需有自己的全職工作。她因此必須在賺錢養家與從事公共服務方面,做很好的平衡。但只要居民有需要,她就會幫助解決,有時半夜還有居民致電她尋求幫助。尤其是2021年擔任市長期間,她特別忙碌,總感覺時間不夠用,加上她的孩子還小需要照顧,感覺要安排好時間很有挑戰性,壓力很大。

但她不管是做市議員或市長,都盡最大努力工作,對表現感到自豪。她說,為建設圖書館、市府與市議員一起,籌集了5000萬元,其中她就為市府籌集250萬元。同時,在她擔任市長期間,通過到加州州議會遊說,改變了當地亞馬遜公司繳稅的方式,每年為東谷市增加收入約3000萬元,很引以為豪。

身為東谷市史上最年輕的華裔女市議員,尤煜琳坦言有時會遇到歧視。比如2022年初,有居民到市議會發言,直接攻擊她出身背景,說她是「恐怖分子」。尤煜琳解釋,馬來西亞官方宗教是伊斯蘭教,信仰伊斯蘭教的信眾占國民一半以上,所以這位居民就以此攻擊她。

作為華裔移民後代,尤煜琳認為在工作中經常感到華人文化與美國文化的差異。比如,美國民眾以自我為中心,而她在馬來西亞的華人社區長大,進入華校讀書,受傳統文化熏陶,講求家庭、社區為重,做事先為別人著想,然後再考慮自己,長輩們也這樣教育後代。但這些價值觀和美國文化有很大的不同。

此外,美國文化行事直接、直白,不喜歡轉彎抹角,華人文化卻相對保守,說話委婉,不願意傷人感情。所以她在從政或與他人合作時,就會注意找到溝通的最佳方式,既能明確表達個人意見,也能盡量照顧到對方感受。

尤煜琳與其他市議員合影。(圖皆尤煜琳提供)

只求奉獻 不願突出個人

對於如何成為其他人效仿榜樣,尤煜琳說,她早年長居馬來西亞,英語是返美後重新學習,但她認為無論英語是否流利或是否富有,只要願意服務社區,貢獻自己的才能和智慧給社會,就一定會實現心願,讓社區變得更好。

同時她認為每個人的領導方式都有差異。她因從小受華人傳統文化影響,不太喜歡美國突出個人領導能力的方式。更喜歡將大家團結起來、將社區居民凝聚在一起達成一個目標。直言她可以為大家服務,讓這個目標更完善,但不要突出個人的領導能力,成績應該歸功於大家。