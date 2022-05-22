封面故事／紐約中華公所主席曾偉康 僑團新血任重道遠

曾偉康說，過去的華埠從未像現在一樣，一口氣面對這麼多問題。圖為此前他參加反對遊民所抗議活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

以38歲之年，成為有百年歷史傳統僑團「紐約中華公所」半世紀以來最年輕主席的曾偉康，是這些社團中難得一見的年輕新血；身為新與舊之間的橋梁，曾偉康上任後還須面對曼哈頓華埠 的許多問題、疫情後復甦與仇亞犯罪等，他知道自己任重道遠，不過也將一邊學習、一邊成長，為華人 社區服務。

★扮新舊橋梁 為華人發聲

擁有138年歷史的紐約中華公所，是華埠最早成立的社區組織之一，百年來代表華僑爭取福利、權益，屬下擁有60個僑團，服務華人數以萬計。過去擔任中華公所主席，多是在社區德高望重、在僑團事務中擁有許多經驗者，而2022年上任的第67屆主席曾偉康，則是近50年來最年輕的主席。

這些傳統僑團、宗親會等社團主要為華人服務，成員多是退休年長者，由於對移民及社區事務等有興趣，才會加入社團為社區維權；而自己會踏入傳統僑團，曾偉康表示「是個很有趣的故事」。

當時年僅20多歲的他，恰巧認識中華公所屬下僑團「紐約台山寧陽會館」的秘書，該社團正在招募年輕的新成員，那位秘書隨口問他要不要加入，曾偉康於是成為該社團成員。

曾偉康說，雖然當時並未向他解釋加入僑團後究竟要「做什麼」，但從小在華埠長大就學的他，深知曼哈頓華埠之於華人的重要性。「華人的聚集地就可以說是華社，但不管怎樣，紐約就只有一個『唐人街』，而這是不可取代的」。

在加入社團後曾偉康開始學習參加並融入社區事務，而也藉由加入社團後學習到更多自己的文化背景，「僑團就像是社區委員會一樣，成員參與會議，對社區或社團內部議題投票，成為僑領之後就有更多責任。」

在2018年上任會館主席時，曾偉康以「首位第二代移民、最年輕主席」等身分宣誓就任，也讓台山寧陽會館這個遵循傳統的百年僑團，注入年輕血液。如今又當上中華公所主席，曾偉康說自己的身分，更像是身為新與舊之間的橋梁，除向前輩們身上汲取經驗外，也幫助新加入社團的年輕人更了解社區事務並參與其中。

曾偉康表示，由於在政府或主流社會缺乏亞裔聲音以及面孔，傳統僑團很主要的工作就是協助社區與主流社會接軌，需要代表居民和市府單位、民選官員溝通，讓他們聽到華人社區的聲音，這時候英文與廣東話「雙聲道」的他，就可以代表社區的居民發聲，確保華人聲音不會被忽略。

上任之後，曾偉康坦言，擁有半世紀來最年輕主席的頭銜「聽起來很棒」，但肩上的重擔也不小，「大家對你的期望很高，也會希望你為社區帶來改變，但過去的華埠從未像現在一樣，一口氣面對這麼多問題」；目前的華埠，除了受到兩年前開始的新冠疫情重創、經濟復甦外，還有遊民所、城區監獄、遊民、公共安全等問題。

曾偉康表示，華埠位於曼哈頓下城的三個社區委員會之間，這些委員會都將遊民所放在委員會管轄範圍的邊界，在華埠的範圍內，恰巧就有六個遊民所，另外還有四個正在計畫中。此外，市府也正計畫在華埠中心點興建一座樓高40層的城區監獄，由於牽扯的政府經費龐大，再加上大量的囚犯將被關押在社區中心，附近居民擔心恐怕將造成治安隱憂，身為中華公所主席，曾偉康也時常出現在各個抗議集會中發聲，表達居民的反對意見。

曾偉康(右)穿著市警制服在華埠遊行中協助維持治安。(曾偉康提供)

★志願服務 年輕人回饋社區

事實上，曾偉康加入紐約市警局輔警團也邁入第19年，也在今年2月晉升成輔警隊長；面對華人擔心的公共安全問題，他表示，自己穿上制服，就有責任維護區域治安，停止和預防犯罪的發生。身兼數職的他，也是曼哈頓地區檢察官辦公室「曼哈頓小商業聯盟」(Manhattan Small Business Alliance)的共同主席，負責提供想法及建言，協助打擊商店行竊和搶劫，雖有許多責任在身，「但我知道能為華埠做更多、為社區帶來改變。」

曾偉康說，過去的華埠從未像現在一樣，一口氣面對這麼多問題。圖為此前他參加反對遊民所抗議活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

雖說現在也有許多年輕第二代移民希望能為社區做事、回饋社區，但加入僑團卻非大部分人的首選，曾偉康表示，由於社團是志願性、沒有支薪，且在新舊世代中擁有不小的年齡斷層，但他仍希望鼓勵更多年輕人考慮加入僑團，以為社區服務。

38歲的曾偉康擔任中華公所第67屆主席，是半世紀以來最年輕主席。(記者顏嘉瑩／攝影)

曾偉康說，許多人都不了解華人的傳統僑團和社團，「但所有想要回饋社區的人，都應該考慮」；除了中華公所主席、輔警和其他志願工作外，曾偉康表示自己還有其他工作，也了解年輕人多是向「錢」看齊，不過社區中有許多脆弱的年長者，在各方面都需要年輕一代的協助，曾偉康希望年輕人在追尋自己前途的同時，也應該「不忘社區」，更不要「離開社區」。

曾偉康說：「儒家思想、家庭第一是華人的傳統價值，身為年輕一代的我們應該要用行動表示，透過參與社區事務來回饋社區，社區需要我們。」\