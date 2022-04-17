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娛樂／華裔女孩配音「青春養成記」吳珊卓自嘲人生都是「虎媽時刻」

文／陳建嘉
「青春養成記」配音員和編導2月出席英格蘭首映會，左起依序為石之予、吳珊卓、姜晉安和監製琳賽柯林斯。（Getty Images）
「青春養成記」配音員和編導2月出席英格蘭首映會，左起依序為石之予、吳珊卓、姜晉安和監製琳賽柯林斯。（Getty Images）

金球視后吳珊卓（Sandra Oh）、華裔童星姜晉安（Rosalie Chiang）為「青春養成記」（Turning Red）配音，敘述一個只要情緒激動，就會變成紅色貓熊的小女孩，與家人、朋友展開的一段奇幻旅程。吳珊卓在片中為「虎媽」李明配音，她搞笑承認自己也有一個管教甚嚴的媽媽，「我整個人生都是『虎媽時刻』」。

「青春養成記」透過奇幻的童話風格，重新敘述華人親子關係。（取材自IMDb）
「青春養成記」透過奇幻的童話風格，重新敘述華人親子關係。（取材自IMDb）

吳珊卓 坦承有過叛逆期

吳珊卓曾在自家廚房被媽媽語帶脅迫說「如果妳更整潔一點，那我可能會更愛妳」，讓她覺得很誇張，還將這段話貼上自己的Instagram，吳珊卓坦承在成長過程中有過叛逆期，「我不能阻止她，但我也不會做她要我做的，因為那就不是我了」，即便媽媽對她總是不滿意，但她認為這種不滿能帶給她動力，「但我還是非常愛我的媽媽」。

這一回能與皮克斯合作，吳珊卓開心說像是完成其中一項人生清單，「這個故事講述一名13歲華裔女孩在青春期的轉變，與母親之間的關係，對我來說非常重要」。「青春養成記」由奧斯卡最佳動畫短片「包子」（Bao）導演石之予（Domee Shi）執導，在這部好萊塢動畫片裡面，放入不少亞洲文化，是最吸引她加入這部電影的主因。

金球視后吳珊卓在「青春養成記」為「虎媽」配音。（圖：迪士尼提供）
金球視后吳珊卓在「青春養成記」為「虎媽」配音。（圖：迪士尼提供）

姜晉安 從小是皮克斯迷

華裔新人姜晉安為小女主角「美美」配音，她的父母親分別是新加坡人、台灣人，她說自己從小就是皮克斯的動畫迷，「當我試鏡上這個角色時，第一個跟我媽媽說，我後來還有拿劇本給爸爸看，他整個人超興奮」，其實這故事與她的相似處非常多，包括她媽媽的名字中間有個「明」字，媽媽稱她是「妹妹」，念起來很像她的角色名「美美」，而且她自己最愛的動物就是貓熊，對這部電影更有共鳴。

華裔新人姜晉安為小女主角「美美」配音，她說自己從小就是皮克斯的動畫迷。（歐新社）
華裔新人姜晉安為小女主角「美美」配音，她說自己從小就是皮克斯的動畫迷。（歐新社）

石之予 曾暗戀哈利波特

石之予曾拍過「包子」，首部長片仍結合奇幻、童話以及華人家庭元素，得知「包子」有許多粉絲，她開心表示「我只是想呈現我以前的生活經驗，很高興大家喜歡，另外，我也覺得華人文化棒呆了」。

石之予透露拍完「包子」之後，皮克斯就與她洽談首部動畫長片，她則表示仍想以華人家庭文化為主，才有了「青春養成記」，「我覺得亞洲觀眾看到這部電影，就像看到自己的倒影，即便觀眾不一定了解華人習俗，但一定也會為這對母女的互動會心一笑」。

石之予認為無論是「包子」或是「青春養成記」，她都是想透過奇幻的童話風格，重新敘述華人親子關係，「我比較擅長描述這類主題，每個人從一開始出生成長，都是與家人互動，然後才會開始交朋友」，無論是「包子」或是「青春養成記」，她都想透過電影，為全世界介紹華人家庭，「父母親都很嚴格，但是小孩也都很叛逆，他們彼此相愛，但又不知道怎麼跟對方表達」。

「包子」收穫許​多粉絲，石之予得知後相當開心。（取材自IMDb）
「包子」收穫許​多粉絲，石之予得知後相當開心。（取材自IMDb）

導演石之予笑答自己曾暗戀過一些虛構角色，例如哈利波特。（路透）
導演石之予笑答自己曾暗戀過一些虛構角色，例如哈利波特。（路透）

由於「青春養成記」的小女主角美美瘋狂崇拜偶像男團「4 town」，令人好奇的是，石之予是否也有沉迷偶像？她則笑答「沒有耶，我曾經喜歡超級男孩（N Sync），但沒有瘋狂追星，我頂多曾暗戀過一些虛構角色，像是哈利波特吧」。製片琳賽柯林斯（Lindsey Collins）在一旁則笑認：「我則是小賈斯汀（Justin Bieber）的鐵粉，所以我不會苛責我的小孩追星，我自己就是超級追星族。」

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