料理功夫／鹹蛋拌花生

鹹蛋拌花生

花生既是點心也是小菜，因天生自帶迷人的香甜味，因此調味與否都美味，可以應用的組合、烹飪法非常多。某日我將它與鹹鴨蛋組合，簡單調味再配上辣椒、蔥花與香菜點綴其間，成為超對味、讓人口齒生津的微辣鹹香小菜。

材料：

熟鹹鴨蛋白1顆、熟鹹鴨蛋黃2顆、去衣原味花生2杯、蒜2瓣、小紅辣椒1條、蔥1根、香菜10根、生抽和麻油各1/2大匙、糖1茶匙、鹽少許。

鹹蛋拌花生食材

作法：

1.將熟鹹鴨蛋白和蛋黃切小丁；蒜拍扁後切末；小紅辣椒切末；蔥切蔥花；香菜切碎。

2.取一容器，將所有材料拌勻，盛入碗盤內，隨拌隨吃。

小叮嚀：

1.鹹鴨蛋黃有制衡辣椒素的作用，嗜辣的朋友在拌製此道花生時，可以自行多放些辣椒，或另外淋入辣油。

2.可以選用鹹花生或低鹽花生，但是鹹鴨蛋白和鹽就可捨去不用，或自行視情況調整。

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