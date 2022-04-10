每周一書 / 劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶

《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》一書是作者劉墉於2021年配合臺北故宮博物院舉辦的鎮館三寶大展（范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》）而寫的一本書。劉墉帶領讀者從走入展覽廳，遠遠看見三張巨作開始，以淺白的語言，隨著逐步靠近，由作品的裱裝、使用的材質、構圖的方法、「三遠」的觀念、透視的角度、可居可遊的方法、寫實的態度、符號的象徵、皴法的發展、構圖的特色，談到地形的變化、風格的演變。可以說是由「宏觀比較」到「細部省思」，全面探討中國傳統山水畫的特質。

劉墉曾任美國丹維爾美術館 和聖若望大學專任駐校藝術家，並在美教授中國繪畫十餘年，出版中英文繪畫理論作品十餘種，他曾臨摹故宮這三張巨作，在浙江美術館、遼寧省博物館 個展展出，並在聯合報發表多篇有關論文。劉墉主張甩掉古人的包袱套路，從科學的角度探討中國繪畫。臺北故宮博物院十年一次的「鎮館三寶聯展」，讓他有機會以這本書帶領大家走入畫中，深度導覽。

劉墉在自序中提到，臺北故宮的「鎮館三寶」大展，讓他想起2011年「國寶總動員」展覽時的盛況，除了兩岸的文藝界，大概世界各地研究中國繪畫的學者都來了，只見平常觀眾稀稀落落的展廳，一下子擠滿人，加上講解員，各國語文交織，好像到了聯合國 。范寬的《谿山行旅圖》、郭熙的《早春圖》和李唐的《萬壑松風圖》都被列為國寶，除了不能出境展出，即使在故宮博物院，每三年也只能露面四十二天，能同時展出，非常難得。

不少劉墉的朋友知道他曾經臨摹這三張畫，要他配合展覽寫一本專書。起先他一口就謝絕了。他認為過去有關這三張畫的分析介紹已經太多，說來說去就是那些材料，犯不著他再出來充數。但是大家又要他辦個雅集，把臨摹的作品掛在一起，講講心得。這勾起他的興趣，因為畢竟分析個別作品的人多，把三張畫放在一起比較的人少，加上他為了臨摹，曾經趴著故宮櫥窗和三張高仿的大畫學習多年，甚至找顯微放大和近紅外線拍攝的資料研究，確實有些心得和創見可以跟大家分享，因此有這本書的誕生。

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