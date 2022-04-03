料理功夫／家常的羊肉餡餅

家常羊肉餡餅

材料：

麵粉500克、酵母粉3克、牛奶 400毫升、羊肉餡495克、龍利魚肉20克、西芹莖五根、生薑末少許、五香粉少許、醬油1飯勺、香油120毫升、鹽少許、植物油適量。

作法：

1.麵粉與酵母混合，用牛奶和麵，揉勻後蓋上濕蒸籠布，密封等待發酵。

2.龍利魚肉（無刺無骨）剁成餡。混合在羊肉餡中，加醬油、五香粉、生薑末、香油、鹽攪拌均勻。

3.西芹洗淨，切大段，焯水後剁碎，用手攥出水分，放入和好的肉餡中攪勻。

4.將發好的麵糰再次揉勻，分成18顆小麵糰。用擀麵杖將麵糰擀薄，放入餡料 ，以包包子的方法捏合，帶褶子的那面朝下，用手掌壓扁即成餅坯。

發酵後的麵糰擀成麵皮，擺上肉餡，與做包子的步驟相同。

餡料包好後，用手掌壓扁即成餅坯。

5.烙餅機內放適量植物油，放入餅坯，壓好上蓋煎兩分鐘，翻面後烤2分鐘，再次翻面烤一分鐘後即可出鍋。

4.把餅坯放入烙餅機中。

焯水後的西芹比沒有焯水的更容易剁碎。

小叮嚀：

1.如果沒有牛奶可用同等份水和麵，也可以不加酵母，醒麵後直接做餅皮，這樣做出來的餡餅口感更筋道。

2.西芹與羊肉味道中和產生特殊風味，可除羶又豐富口感，增加纖維營養，中和油膩感。 但不加西芹羊肉本身的味道會更純正濃郁。西芹注意不要添加太多，也不要把水分擠太乾，因為肉餡本身需要添加少許水分才能釋開。

3.烙餅機可以不放油，但放油烤可以鎖住部分水分，餡餅口感不會太乾。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。