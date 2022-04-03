封面故事／蓋澎湖厝的她，張淑征首摘AIA大獎的成功路

華人女建築師張淑征。(張淑征提供)

XRANGE十一事務所主持建築師張淑征去年獲得指標性美國建築師協會（American Institute of Architects, AIA）頒發的AIA國際設計獎（AIA International Region Design Awards），不但是台灣建築事務所首度摘下桂冠，她也是首位獲此殊榮的華人女性建築師。

生於馬來西亞、移民加拿大，拿到紐約哥倫比亞大學建築研究所碩士，在紐約、香港工作過，目前落腳台灣。張淑征笑說，自己是個興趣很廣的建築師，「喜愛的事物遠超過建築之外」。得知獲獎那一刻，她正在辦公室，沒想到自己會有兩件作品同時獲評審肯定，「是件滿開心的事」。

從幼年的沙巴小鄉鎮，到青少年時期受教育的加拿大，再到紐約攻讀碩士，求學足跡跨越好幾個國家。張淑征坦言，剛開始對建築沒什麼概念，自小喜歡畫畫的她，第一志願是成為藝術家，之後又著迷於時尚設計師，因為手巧，也喜歡科學、大自然，父母與師長都建議她學醫。升大學前的暑假，她在圖書館看到一本談四大建築之父的書，閱讀之後張淑征形容自己「像被雷打到一樣」當下便決定一定要成為一名建築師，因為建築結合了所有她所喜愛的事物。

下定決心後，張淑征花了許多功夫準備轉系，爭取極為稀少的建築系名額，在修了許多課程後，連幾乎到手的學位都放棄了，最後終於如願敲開建築系大門。到哥大攻讀研究所，更是一項艱鉅工程，張淑征說，自己使盡所有力氣，專心閉門讀書，大蘋果的五光十色城市生活似乎與她無涉。

從紐約轉到香港工作後，張淑征因為事務所承接了台灣的案子，來到台灣出差，認識了現在的先生，從此便沒有離開台灣。成長與工作都置身於多元文化的環境，和不同文化的人溝通，對她雖是件自然、直接而簡單的事，但她也意識到自己必須很快進入別的文化，用他們可以懂的方式溝通，才能讓她的創意得以實現。

「澎湖厝」以傳統三爪窗元素轉化為陽台和露台的隔屏風，配上落地的玻璃門，達到更好的採光和空氣對流。(十一事務所提供)

她以這次得獎的作品之一「澎湖厝」來說明，澎湖是一個小島，當地工班沒有建築專業的概念，讓她在溝通時備感吃力，雙方合作時也產生不少衝擊。

澎湖厝前後進行三年，40多歲的業主事業有成，回到澎湖為父母蓋房子，張淑征希望創造「祖厝」的感覺，但並不是直接複製以前的祖厝。在設計上，考慮澎湖的咾咕石傳統民宅是當地人文地景，加上澎湖獨特的弧形山牆、馬背屋脊、咾咕石防風牆、古厝聚落及海風吹拂之天人菊平原的風情，就形成「澎湖厝」的設計靈感。

住宅平面依九宮格規畫，順著南北向形成三個主要起居區域，構成住宅的板牆結構系統，而三個起居區域各有弧形山牆設計，對應其九宮格平面的空間及功能規畫。整棟建築透過起伏堆疊的弧形山牆及卷形屋脊輪廓，創造出林梢之際古厝聚落的意象，為澎湖傳統建築注入當代的創新語彙。

外掛石材、內部用香杉，硅藻土的牆面調節濕度。對應澎湖的氣候，所有空間皆有空氣對流的設計，夏天也不必開空調。客廳大平層有四米深的騎樓，引進陽光，東北側的開口降至最小，隔開強烈東北季風，部分窗型採用當地傳統的三爪窗。可以走上去的屋頂，充滿趣味。

澎湖厝內部自然通透。(十一事務所提供)

澎湖厝已成當地觀光景點，有遊覽車拉車過去看，但最讓張淑征高興的是，業主一家人在大客廳裡「辦桌」，團團圓圓三代同堂使用這個建築，正是建築師最滿意的成就。

張淑征承認，得知獲獎時哭了，「有點像是我終於沉冤得雪了。」話說得誇張，卻足以形容過程的艱辛。

張淑征說，文化的影響力是不容被低估的，建築有趣的地方就在於從業主到工人，需要不同層次的溝通，建築師需要在方方面面都獲得支持，作品才有辦法成形。張淑征說，通常小案子從設計到完工，須耗時三年，大的案子至少要五年，等於一個案子平均要投注四年的心力。

在一個女性屬於稀有動物的行業，張淑征說，自己不喜歡強調女性的角色，「建築師就是建築師」；這15年來，女性建築師增加許多，讓她不再感覺那麼孤單。而身處台灣這樣一個較傳統的華人社會，每個案子都須長時間的投入，她坦言，家庭與工作的平衡非常重要，事務所與家務都要有效率的運作才行。