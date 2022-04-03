我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

醫藥／吃太油或不油 都易膽囊炎

／健康醫療網
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)

一名30歲男子因腹部不適，做了腹部超音波檢查，得知患有膽結石；然而，因沒有持續疼痛，選擇不動手術。日前，為了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食，未料，施行不到兩天，便引起腹部劇烈疼痛，緊急就醫，診斷為急性膽囊炎，若放任發炎，恐有生命危險，緊急施行微創膽囊全切除術，術後恢復良好，三天後平安出院。

台灣台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師表示，膽結石好發於女性、多產、肥胖，以及超過40歲者；隨著飲食習慣改變，有年輕化以及男性患者增多的趨勢。

張健輝說，飲食不規律或吃得太油，恐引發膽道炎、胰臟炎等急性發炎，若延誤就醫，更可能併發敗血症，危及性命；不過，若飲食完全無油，或長時間空腹，膽汁長時間存於膽囊，一樣會讓膽汁蓄積在膽囊裡的時間拉長，凝集成結石，引發急性膽囊炎。

治療上，通常會施以膽囊全切除手術；然而，許多民眾因懼怕手術，又擔心膽結石就像一顆未爆彈，千方百計想自行排出膽結石，對此，張健輝強調，膽囊管內管直徑僅約0.2公分，而膽結石多為0.5公分以上，即便結石離開膽囊，也只會造成總膽管或胰管阻塞，且膽汁由肝臟分泌，而膽囊功能僅為暫存膽汁，即便以手術切除膽囊，膽汁仍可經過總膽管進入十二指腸，對生理功能不會有太大影響，患者無須過度擔心。

值得注意的是，即使膽囊切除後，仍可能因錯誤的飲食習慣，造成膽汁太過濃稠，形成結晶在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管、胰管發炎。

張健輝提醒，膽結石的發作與飲食密切相關，斷食、長時間空腹、飲食過度油膩、三餐不定時等都是危險因子，建議三餐定時、飲食清淡、少油、多纖，多喝水、多運動，養成良好生活習慣，才能杜絕膽結石的威脅；必要時須尋求專科醫師診治，切勿聽信偏方，以免延誤治療。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

手術 肥胖 減重

上一則

醫藥／菸酒檳榔上癮 罹癌增120倍

下一則

醫藥／神經內分泌瘤 大腸鏡揪出

延伸閱讀

做好二老健康照護 比買保險好

做好二老健康照護 比買保險好
醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？

醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？
醫藥／麻醉不良反應 恐吐血休克

醫藥／麻醉不良反應 恐吐血休克
醫藥／內視鏡取膽結石 八旬婦免開刀

醫藥／內視鏡取膽結石 八旬婦免開刀

熱門新聞

加拿大駐北京大使館外豎立「我們支持烏克蘭」的廣告牌，上面出現針對北約的塗鴉。(路透)

封面故事／挺俄羅斯？挺烏克蘭？華人爆「內戰」

2022-03-27 17:41
俄羅斯入侵烏克蘭後，投資者紛紛賣出俄羅斯資產。（美聯社）

封面故事／地球村掰了？世界金融市場恐將一分為二

2022-03-27 14:40
俄烏戰爭導致油價狂飆，洛杉磯每加侖汽油價格甚至超過7元。（美聯社）

封面故事／俄烏開戰 重擊供應鏈 物價火上添油

2022-03-27 02:29
「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)

娛樂／奧斯卡今晚登場 亮點還是「老戲骨們」

2022-03-27 16:37
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

大仁說財經／油價飆漲 3個理由無須擔憂

2022-03-27 02:15
財產不能論斷人生的輸贏，內心的平安快樂才是人生真正的財富。(Getty Images)

地產投資／從坐擁豪宅到無家可歸 誤判趨勢財成空

2022-03-27 02:13

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化