料理功夫／豆豉蒜蓉秋葵

豆豉蒜蓉秋葵

秋葵含豐富的水溶性纖維和維生素，並且鈣質含量比起等重的牛奶 毫不遜色，是非常健康的理想菜蔬。烹調秋葵時，盡量保持秋葵的完整度，在下鍋汆燙前，別切除蒂頭，才不會流失營養寶貴的黏液。

材料：

秋葵大約15根、蒜頭4瓣切末、豆豉1匙、蠔油1匙、橄欖油1匙。

作法：

1.秋葵洗淨，放入沸水中大約煮2分鐘（視秋葵大小及個人口感喜歡程度），撈起放入冰水中瀝過，去蒂對切（或保留整支）。

2.起油鍋，放入蒜末、豆豉，中火略炒，最後加入蠔油，熄火。

3.將秋葵擺盤淋上醬汁，即可上桌享用。

小叮嚀：秋葵汆燙後用冰水瀝過，可以保持清脆的口感和翠綠的外表。

豆豉蒜蓉秋葵

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