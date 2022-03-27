醫藥／惡夢滿頭汗 小心帕金森氏症

醫師表示，惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，是神經退化所引起的乾燥症。（本報資料照片）

一位59歲女性常被惡夢嚇醒，發現枕頭套被汗濕，身上卻不流汗，看過很多科別的醫師，仍無法改善。醫師表示，這樣的症狀的確很詭異，經多巴胺核子醫學 掃描，發現她的基底核不對稱，診斷為前期帕金森氏症，也可以說是提早兩年就發現此疾病，相對在治療上有更大機會防止其惡化。

這位患者半年來深被頭汗症和惡夢困擾，睡不著、焦慮、口乾舌燥也跟著纏身，看了身心科、婦產科、免疫風濕科也找不出病因，先後給予焦慮症、停經症候群、乾燥症等藥物治療，但仍未能獲得改善，最後才尋求神經內科門診，至此她已神疲形勞，擔心身體出了嚴重問題。

台灣澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正說，當他看到該患者走進診間，表情平淡，連眨眼都顯得不自然，請她做雙手的食指和拇指快速碰觸動作，標準每5秒要15次以上，她才10次；在平舉雙手，右手有非常微小的顫抖。再進一步做多巴胺核子醫學掃描，發現其成對的基底核影像不對稱，確診是罹患前期帕金森氏症。

他說，患者所出現惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，是神經退化所引起的乾燥症，而頭汗症是因身體不出汗的代償現象，汗水集中往頭部才會汗濕了枕套，不是因惡夢而嚇出冷汗。因此，前期帕金森氏症也會表現出乾燥症的症狀，是由於自律神經退化，要詳細鑑別診斷才不會發生誤診，讓病患吃了免疫藥劑，反而對身體不好。而由於多巴胺神經細胞退化，腦幹也會產生病變，而腦幹與睡眠遙控有關，是頻繁惡夢的原因。

葉守正指出，該病人的帕金森氏症被提前診斷出來，可更早防止進一步惡化，如果未能在前期發現，約兩年後就會出現休息時手抖、走路變慢甚至有駝背的情形。

對前期帕金森氏症的治療，除吃藥外也鼓勵患者多運動和攝取抗氧化食物，如綠花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜 ，富含β胡蘿蔔素的海苔海帶、小番茄、胡蘿蔔等。