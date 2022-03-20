封面故事 ／難忘烏克蘭…冷峻迷人

充滿東歐建築風情、宏偉壯觀的基輔洞窟修道院。

第一次聽說烏克蘭 是在90年代初。我們幾個留學生在一家乾洗店打工，乾洗店的年輕老闆Paul繼承父母的事業，每天忙裡忙外操持生意。他的爸爸常常帶著他體弱的媽媽Mary來店裡，Mary到店後就安靜地坐在一邊修剪衣服，一坐就是幾個小時。Mary是來自烏克蘭的猶太 人，美麗善良，講英文帶著濃濃的鄉音。休息時我過去和她聊天，她告訴我二戰時納粹德國占領烏克蘭，有近100多萬生活在那裡的猶太人被殺害。她8歲的時候被關進了集中營，歷經寒冷和饑餓，瀕臨死亡，後來被美國士兵援救，乘船到了艾利斯島，踏上了美國的土地。

作者於90年代初與Mary合影。圖皆由作者提供

拉依莎教作者做的Cabbage Rolls。

乾洗店裡還有位中年婦女拉依莎，她是Mary的親戚，剛從烏克蘭過來，那時蘇聯解體，烏克蘭剛剛獨立。拉依莎經常帶自己做的Borsch（紅菜湯）和Cabbage Rolls（捲心菜卷）給我們分享。直到現在我做Cabbage Rolls時，都會想起開朗樂觀的拉依莎。烏克蘭這個名詞從此對我不再陌生，每次電視新聞報導當地發生了示威、暴動或戰亂，就會想起這兩位烏克蘭人，慶幸他們永遠離開了那片動蕩不安的土地。

基輔聖索菲亞大教堂。

基輔滿滿的文化魅力

三年前全家計畫去歐洲旅遊時，因為兒子對烏克蘭地理、人文和歷史饒有興趣，他把基輔作為旅程的第一站，並再三告訴我們除了烏克蘭東部時有戰亂，基輔當地是絕對的太平無事。我一路都很焦慮，不知要去的城市是否安全。直到下了飛機，隨叫隨到的Uber司機輕車熟路地把我們安全送到了Opera Hotel，一個典雅、安靜的酒店，酒店裡服務生的熱情接待，緊張的心情才漸漸安定下來。

三天的基輔遊，讓我領略了這個充滿歷史和文化底蘊的世界名城的魅力。早在西元822年，第一個俄羅斯民族國家基輔羅斯就是在烏克蘭基輔建立的，基輔被稱為第聶伯河上的「帝王之城」，也被稱為「俄羅斯城市之母」。作為東斯拉夫民族歷史文化的中心，基輔是羅斯基督教化的搖籃、東正教的重心。城市裡有無數座姿態各異的黃金穹頂大教堂，也稱洋蔥形圓頂東正教教堂。位於市中心的烏克蘭巴羅克風格的聖索菲亞大教堂建於11世紀上半葉。教堂內部，保存了繪於11世紀早期，世界上最為完整、美輪美奐的鑲壁畫和濕壁畫。聖索菲亞大教堂和基輔洞窟修道院一同被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，成為了烏克蘭的地標性建築。

基輔地標之一獨立廣場。

基輔地標之一的獨立廣場位於市中心，廣場的名字是為紀念1991年烏克蘭宣布脫離蘇維埃聯邦而修改的，在那裡矗立著融合了烏克蘭巴洛克風格和帝國風格的獨立紀念碑——勝利紀念柱。廣場猶如一個世紀老人，見證了無數次的政治風暴、血雨腥風。市內現代建築和古代遺跡新舊融合，眾多的劇院和博物館，美味、地道的烏克蘭美食……無處不散發著悠久的歷史和璀璨的文化。

基輔阿森納地鐵站，是世界上最深的地鐵站。

基輔獨特而迷人的風貌讓我驚歎不已，但空氣中瀰漫著的沉重，令我至今印象深刻。基輔地鐵站 奢華大氣、寬敞明亮，但地鐵裡來去匆匆的乘客們卻個個神色凝重，冷峻；通往地鐵的扶梯很深，深得不見盡頭。扶梯的隆隆聲不絕於耳，我站在徐徐下滑的扶梯上，恍惚間感覺扶梯的隆隆聲轉換成了前蘇聯戰鬥進行曲，旋律高昂，充滿激情和節奏感，它正催促著人們走向不可預知的戰場。

衛國戰爭紀念館位於古老的第聶伯河右岸，它是為紀念1941年至1945年的衛國戰爭（蘇德戰爭）而建。館內陳列有8000多件二戰時期的展品。館外除展示了大炮，坦克，直升飛機之外，還包括一組組醒目的巨大人群雕像，表現戰爭期間戰士們英勇抗敵的景象。高62米的「祖國之母」雕像高聳入雲，母親的左右手分別高舉著盾和劍，象徵奮不顧身、英勇衛國的精神和信念。我抬起頭，天變得越來越灰暗，雲層更加濃厚，烏雲壓頂下，巨像顯得更加凝肅、莊嚴，我不寒而慄，感覺大有山雨欲來風滿樓之勢……。

衛國戰爭紀念館「祖國之母」雕像。

苦情多難的烏克蘭人

今天的烏克蘭硝煙四起，看到那些逃離基輔的人群和躲避在地鐵站裡的烏克蘭人，他們的臉上少有驚慌，恐懼。我忽然想起基輔地鐵裡的乘客們，原來他們凝重嚴峻的神色來自於沉積在心的戰爭憂患意識，預知這一天終會到來，才會在今天顯得那麼淡定、鎮靜抑或無奈？看到留守基輔的士兵和手拿槍枝的平民，腦海裡浮現出衛國戰爭紀念館周圍一群群威武不屈的戰士雕塑，感覺他們復活了，正扛起武器，隨時準備衝鋒陷陣、保家衛國。

衛國戰爭紀念館外的巨大人群雕像。

戰火無情，百姓無辜。烏蘭克的國旗黃藍相間，金黃色的麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史；藍色的天空和海洋，象徵自由與主權。祈禱戰爭早日結束，還苦情多難的烏克蘭人民美好的家園和自由的天空。