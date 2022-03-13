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料理功夫／檸香烤鱈魚

孫愷愉
檸香烤鱈魚
檸香烤鱈魚

根據鱈魚的厚度調整烘烤時間，魚片較厚一點就烤久點。

材料（1-2人份）：

鱈魚半磅、橄欖油2匙、檸檬汁1匙（大約1/4個檸檬）、麵粉2-3匙、鹽少許、甜椒粉（paprika）少許。

檸香烤鱈魚材料
檸香烤鱈魚材料

作法：

1.烤箱預熱至350℉。

2.將鱈魚切成小塊。

3.混合橄欖油和檸檬汁，在另一個碗裡混合麵粉和鹽。

4.把魚塊沾上檸檬油，然後裹上一層麵粉。

5.把魚塊攤開放在烤盤中，將剩餘的油淋在上面，最後撒上紅椒粉。

6.烤25至30分鐘，或直到魚肉能用叉子輕易剝開為止。

7.若是有比較多的鱈魚，按比例增加其他原料即可。

魚塊沾上檸檬油，然後裹上一層麵粉。
魚塊沾上檸檬油，然後裹上一層麵粉。

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