料理功夫／檸香烤鱈魚

檸香烤鱈魚

根據鱈魚的厚度調整烘烤時間，魚片較厚一點就烤久點。

材料（1-2人份）：

鱈魚半磅、橄欖油2匙、檸檬汁1匙（大約1/4個檸檬）、麵粉2-3匙、鹽少許、甜椒粉（paprika）少許。

檸香烤鱈魚材料

作法：

1.烤箱預熱至350℉。

2.將鱈魚切成小塊。

3.混合橄欖油和檸檬汁，在另一個碗裡混合麵粉和鹽。

4.把魚塊沾上檸檬油，然後裹上一層麵粉。

5.把魚塊攤開放在烤盤中，將剩餘的油淋在上面，最後撒上紅椒粉。

6.烤25至30分鐘，或直到魚肉能用叉子輕易剝開為止。

7.若是有比較多的鱈魚，按比例增加其他原料即可。

魚塊沾上檸檬油，然後裹上一層麵粉。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。