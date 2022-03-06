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紙上播客／台灣男+烏克蘭妻 逃難中

主播 何卓賢
伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)和洪嘉成夫妻接受「世界OnAir」訪問。(視訊截圖)
伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)和洪嘉成夫妻接受「世界OnAir」訪問。(視訊截圖)

2月23日，俄羅斯總統普亭發表電視演說表示，俄國已決定在烏克蘭東部地區進行「特別軍事行動」，正式入侵烏克蘭。一夜間，烏克蘭民眾恐慌往西出逃，空襲和爆炸的畫面充斥社群媒體，全球地緣政治格局正被改寫。

目前人在烏克蘭的台灣男生洪嘉成和他的烏克蘭太太伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)，目前已經遷移到了烏克蘭西南部一個靠近匈牙利、波蘭邊境的城市，暫時安全。

伊莉表示，在普亭2月23日發表電視演說的時候，是烏克蘭當地時間大約凌晨4點，當時他們仍在睡夢中。伊莉當天其實是被家人、同事和朋友的訊息和電話吵醒的。「當時心裡非常害怕，坐在床上動彈不得，心裡想著：我們接下來會怎樣？我們要搬去哪裡？」

交通擁堵 基輔人難逃出

那一天，整個烏克蘭充斥著防空警報的聲音。伊莉說，各個大城市都有傳出爆炸，不僅僅是士兵，也已經出現了平民死亡。伊莉還有很多朋友目前在基輔，想要離開，但是擁堵的交通讓他們寸步難行。

伊莉的朋友和家人目前仍然處於難以相信戰爭爆發的狀態。她說，前一天還有朋友在基輔舉行生日派對，開心跳舞；才過一天，這些朋友就在避難所躲炸彈了。現在朋友們都安裝好了新的APP來保持聯繫，擔心一不小心網路和手機訊號就會被切斷。

洪嘉成、伊莉以及她父母四個人現在遷移到烏克蘭的西南方一個偏遠小城，靠近匈牙利、波蘭邊境，離利維夫(Lviv)大概兩個小時車程，目前還沒有聽到爆炸聲響，但是一直有防空警報。

伊莉與查爾斯從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為伊莉在坐火車。(圖截取自伊莉...
伊莉與查爾斯從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為伊莉在坐火車。(圖截取自伊莉洪嘉成YouTube頻道：The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)
伊莉與查爾斯從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為洪嘉成在火車上吃東西。(圖截...
伊莉與查爾斯從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為洪嘉成在火車上吃東西。(圖截取自伊莉洪嘉成YouTube頻道：The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)

對於接下來怎麼打算，洪嘉成希望他們繼續上路，而伊莉家人則認為，現在移動完全會被卡在路上，成為「難民」，但也不排除一有機會就繼續動身。

「下個被進攻的就是台灣」

洪嘉成認為，俄羅斯就是想要攻打下基輔，讓烏克蘭總統投降。在他眼中，「第三次世界大戰已經開始」，他希望歐美國家正視俄羅斯的行動。他說，拜登明白美國已經在戰爭之中太長時間，也明白美國人並不想要參戰、讓美國士兵去送死。但他認為，如果美國不幫忙，烏克蘭馬上就會成為俄羅斯的一部分。

洪嘉成還認為，現在國際社會正在密切關注俄羅斯局勢，熱衷於將俄羅斯+烏克蘭跟中國+台灣作對比。他擔心如果歐美不在此刻提供軍援給烏克蘭，會也給中國一個放心開戰的理由。

「因為如果他們(歐美)沒有做任何反應，就代表共產政權可以做任何他們想做的事情，那下一個被進攻的就是台灣。」

烏克蘭妻：經濟制裁沒用

伊莉早些時候在YouTube上傳視頻，呼籲美國盡快派遣軍隊幫助烏克蘭。她認為，國際社會，特別是歐盟和美國，對烏克蘭的幫助並不夠。在國際媒體報導中，總會提及歐美國家已經給烏克蘭提供了如軍備一類的幫助，但她認為拜登對俄羅斯的措辭以及最近的一系列經濟制裁「根本不夠」，因為經濟制裁並不能真正阻礙俄羅斯進攻烏克蘭。

伊莉表示，她希望歐盟和美國能夠「醒來」，幫助烏克蘭人民，不然的話，「整個世界都會有大麻煩」。

伊莉和洪嘉成兩周前曾在基輔進行街訪，問烏克蘭居民對俄羅斯入侵威脅怎麼看，大部分人...
伊莉和洪嘉成兩周前曾在基輔進行街訪，問烏克蘭居民對俄羅斯入侵威脅怎麼看，大部分人認為不會開戰、生活如常。(圖截取自伊莉洪嘉成YouTube頻道：The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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