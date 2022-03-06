生活／千里尋蹤 只為帝王蝶翩翩身影

蝶戀花。（作者提供）

對於帝王蝶的遷徙現象一直充滿好奇，曾經兩次專程尋蝶，結果都是乘興而去，敗興而歸，好在事不過三，2021年的冬天終於如願以償，看到了蝶影翩翩的美景。

追蝶路 花7年夢成真

第一次是在2014年，那時我們住在密西根州，鄰近帝王蝶東邊遷徙的一個中途站──加拿大的陸地極南點霹靂角。不幸當年因受北極漩渦的影響，北上蝴蝶原就不多，南下蝴蝶自是屈指可數。

第二次是在2020年，我們已搬至加州 東灣，發現在帝王蝶的西邊遷徙路線上，有兩個越冬點靠近我們的住處，一在聖克魯斯（Santa Cruz），一在蒙特利(Monterey)。惜因這一年新冠肺炎猖狂橫行，到處成災，帝王蝶在遷徙途中的乳草棲息地亦難倖免，使得越冬帝王蝶數量銳減為前一年的十分之一，難怪在這兩城所看到的帝王蝶，並不比在一般花園内看到的多多少。

苦等一年，終於聽到新聞報導加州沿岸帝王蝶歸來的消息，去年12月中旬立刻趕往位於聖城的天然橋州立海灘（Natural Bridges State Beach）蝴蝶保護區。在木棧道盡頭有十餘人正站立仰望，順著他們的目光往上看，只見藍天下有許多黑影舞動，若非看到雙翅開闔間閃現的點點紅光，還誤以為是落葉紛紛。

成群飛舞 如天女散花

聖城雖位於太平洋邊，但這狹小的谷底有高逾四十呎的尤加利樹林環繞屏障，地理環境十分隱蔽溫暖，加以尤加利樹冬天開花，為帝王蝶提供了所需食物，誠為帝王蝶越冬的好地點。尤加利樹身光滑上有白色條紋，葉片窄細如長茅，枝條纖細下垂，樹形極易辨認。時近中午，冬陽溫暖如春，帝王蝶成群結隊平展雙翅，歇息在高端枝葉上，予人桃紅柳綠的錯覺，驀地群起飛舞猶如天女散花，蔚為奇觀。

下午循往例前往燈塔場州立海灘(Lighthouse Field State Beach)，海邊衝浪的人群不少，但進入樹林尋蝶的只有我們夫婦兩人。此地的尤加利樹與蒙特律柏樹混生一處，同樣非常高大茂密，能供帝王蝶避風禦寒，且有食物供應。奇怪的是帝王蝶大多棲息在柏樹上面而非正在開花的尤加利樹上。

柏樹分枝通常朝上生長，但也有如晾衣桿般橫裡殺出的，只見成排的帝王蝶懸垂其上，雙翅合攏，通體灰白，正像是晾衣桿上掛滿了晾衣夾子，也像是樹上枯葉流連不去，偶爾一展雙翅，立刻化為紅花一朵，讓人驚艷不已。

柏枝晾衣桿。（作者提供）

帝王蝶喜歡抱團取暖，或成大團或是小群，很少單飛的，因此在樹上不難發現它們的蹤影。高處墨綠針葉濃密處，可見帝王蝶一球又一球的散布樹上，或紅或灰，或紅灰摻雜，俱皆美如聖誕花飾，滿是平安祝福。

黑脈金斑鑲白點的帝王蝶固然美麗，獨特的尤加利樹花亦大有看頭。成串淡藍色的球形花蕾狀如白花菜，不過只有桂圓般大。花開後白細花絲圍著黃色花心四散而出，恰似戴著大草帽的張張笑臉，花謝後留下長相奇特的褐色半球形蒴果。靠近地面的幼樹上，花滿枝頭，但警覺性甚高的帝王蝶寧願在成樹頂端高飛覓食，也不願低就幼樹花叢覓食。

聖誕新年期間寒流來襲，等到一月上旬氣候回溫，選了一個晴朗暖日前往蒙城尋蝶。嚴格說來這個帝王蝶保護區（Pacific Grove Monarch Butterfly Sanctuary）並不在蒙城，而是在它邊緣的太平洋叢林市内。園區很小隱藏在住宅區和蝴蝶旅館中間，好像是有錢人家的後花園。裡面多是尤加利樹和蒙特利松樹，另有兩大叢蝴蝶灌木(Butterfly Bush)及少許其他花木。沿著園區邊緣只有一條帶有繩欄的步道 ，要求遊人安靜觀賞，切勿打擾過冬的帝王蝶。

松針棲息 似摺紙花球

松樹不同於柏樹，上有縷縷白絮，首次看到帝王蝶懸垂於上，誠如喻麗清在《蝴蝶樹》一文中形容的「灰濛濛的藤條」，感覺十分新奇興奮。松樹亦不似柏樹有層次感，分枝橫七豎八，每一細枝上多有兩三簇的蓬鬆松針，好像每一簇松針上都有帝王蝶棲息，雙翅或開或闔，在陽光下顯得色彩斑爛，好似樹上掛滿了摺紙花球，也好像松樹開滿了紅色松花。

白絮上的藤條。（作者提供） 松樹上的紙摺花。（作者提供）

這些花球並非是靜止不動的，隨時會飛起變換花形和顏色，一些職業攝影師便架起了大砲，針對某一花球拍攝特寫。由於樹高蝶小，用手機 仰頭追蹤蝶影拍照，很是辛苦，不過大家還是樂此不疲。

尤加利樹多長在園中央或外圍且被松樹遮蔽，只隱約看到樹梢有帝王蝶飛舞。松樹樹枝上多有串串懸垂的帝王蝶，形同蜀地人家牆上掛的辣椒串，可惜只能遠觀不能近賞。那兩大叢蝴蝶灌木，此時正長得花繁葉茂，簇簇小黃花吸引蝶群前來吸食花蜜。它雖遠不及松樹一半高，但因栽在路邊比較親民，不過也有十餘呎高仍需抬頭仰望。

柏樹上的一朵紅花。（作者提供）

蝴蝶灌木常易與蝴蝶乳草(Butterfly milkweed)混淆，前者是一種大型灌木，高可達五至十餘呎，也是很好的花蜜植物，可作為帝王蝶成蝶的食物，而後者則是一種短乳草，高僅一至三呎，亦是一種花蜜植物，但只被被帝王蝶用作寄主植物，在其上產卵生子，不過它卻是帝王蝶幼蟲（毛毛蟲）的唯一食物，因為它帶有天然毒性，使得其他動物對毛毛蟲敬而遠之。

蝴蝶灌木的小黃花，簇生成球生於枝頂，常見三、四隻帝王蝶停在同一球上爭食，好像小朋友在搶同一個皮球，有趣極了。其中有一球花上居然有七、八隻之多，真是讓我開了眼界。更多的帝王蝶是穿梭飛舞於花叢中，忽上忽下、忽左忽右，看得人眼花撩亂，難怪有「穿花蝴蝶」一說。

不只美麗 尋根心志堅

帝王蝶有䧳雄之分，雄的在其隱翅上有一個黑斑點，只有在其展翅不動時才能看得見。據說春天繁殖時，雄蝶會跳著螺旋舞步求偶，若是兩情相悅即在地上成其好事。我們去冬即曾撞見一樁好事，這次只看見幾隻公蝶晾翅停在地上，但附近未見䧳蝶蹤影。妙的是有兩隻雄蝶雙翅全開並排歇於枝頭，老僧入定般全不為周遭的蝶飛花舞所動。

在陽光下仰視帝王蝶，原本灰白的背面宛如毛玻璃，透出奇幻的橘紅光彩，讓我深深著迷。看牠們搧動雙翅，輕盈靈巧的飛舞花叢，很難想像這雙薄翅曾經風吹雨打千里飛翔。帝王蝶不光只有美麗，還有崇高的尋根心志，年復一年，傾四代之力也要完成這尋根之旅，這份執著和毅力令人敬佩，又何忍破壞它們的乳草棲息地？