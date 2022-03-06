城市傳真／探索「地下鐵路」步道 婦人抱孩雕像吸睛

「內在之光」雕像。（圖由作者提供）

生活中總是充滿驚喜，周末的午後，原本只想走走步道 ，沒想到馬里蘭州 的「地下鐵路」步道（Underground Railroad ExperienceTrail，Sandy Spring,MD）卻為我們啟開一段人文歷史之旅。

開車大約20分鐘我們就到達了「地下鐵路」步道的入口，意外的發現步道的起點是一農業文化莊園（Woodlawn Manor）。莊園的主建築物是一幢兩層樓的聯邦風格式建築，整體呈現左右對稱，紅磚外牆，荷蘭式的磚砌法，人字屋頂，坐北朝南，門前俯瞰一片跑馬場，氣勢雄偉，旁邊還有石砌的三層樓穀倉井屋，井屋顧名思義是在水井上搭建房舍，由於井水的相對低溫，是保存肉品的好所在，有如今人的冰箱，邊上有一馬車庫房，還有馬廄及幾處木板屋建築。

婦人抱孩 雕像吸睛

最吸引我的是的一座雕像，展現一位婦人懷抱孩子，孩子的手上抓著一隻飛禽，題名為「內在之光」。這是貴格教派的核心信仰，相信一個人內心有一道光線照亮良知，讓他們知道神要求他們如何做人處事。這座銅雕恰恰透露莊園主人的精神內在。

石砌穀倉。（圖由作者提供）

莊園始建於美國獨立建國初期，大約西元1806~1825年間，莊園最原始的主人是托馬斯家族，他們在莊園上建立貴格教友的寄宿學校，美國著名的律師詩人，也是美國國歌的作詞人法蘭西斯斯考特基（Francis Scott Key）就曾經多次造訪此地，他的女兒正是就讀於此間學校。

鄉村醫師 熱愛農業

後來莊園迎來新一任主人公-帕默醫生，他雖說是一位鄉村醫師，但終其一生，他喜好研究改良穀物的種植，並積極參與農業社團，推廣創新農作種植技術。他還創建火災保險公司，在當時是稀有的新興行業。他在第一任妻子因生産過世後，娶了醫生同僚的女兒為第二任妻子，新婚妻子身家豐厚，陪嫁為他帶來數名黑奴，由於蓄奴，不見容於貴格教派，導致他最終被逐出貴格教會。

帕默醫生家族在這個莊園經營近百年，上文提到的三層石砌穀倉，就是他本人延請石匠友人砌造的，造型特殊，獨一無二，現在是農業文化園區的主要展廳，上個世紀中葉以後，幾經輾轉，目前莊園是由馬里蘭州政府所買下，並且整建為一處農業文化古蹟 園區。

農業文化莊園。（圖由作者提供）

沙地泉古蹟 已荒廢

在走步道的中途，發現另一處古蹟：沙地泉（Sandy Spring）。是18世紀早期移民重要的飲用水來源，始建於1745年，如今已經荒廢，但是卻是這個區域發跡的原始起點，整片地區也因此泉而得名。

在步道的盡頭有一個貴格教派的聚會所（Friends meeting house），建築物造於西元1817年，但有紀錄的貴格教會的聚會，可以追溯至1753年，足證當年沙地泉的貴格教派信衆相當具有規模，且延續至今，今天在沙地泉還有貴格教會學校，這些都説明了貴格教派在沙地泉的歷史淵遠流長。

步道景致，田園風光十分悠閒。（圖由作者提供）

黑奴逃亡 祕道棲身

我們走完全程步道後，並沒有發現任何的鐵道軌跡，或者地下鐵道。原來「地下鐵路」是當年黑奴弟兄們逃亡時的祕密網絡，全盛時期約在十九世紀初期至美國憲法第十三條修正案正式生效的1865年之間，其實它並無固定路線，也許是海運，也許是陸路，一路上，散布各地的友好人士的民居，就是黑奴弟兄們暫時的淒身之所，「站務人員」暗中幫助逃亡者，自美國南方逃到北方反對蓄奴的各州或加拿大，尋找新的人生規畫。亦或是逃往南方至西班牙領地墨西哥。貴格教友們，基於他們《人生而平等》的信仰，反對蓄奴，就曾在這秘密的、地下的逃亡網絡中出錢出力，扮演過重要的角色。

步道景致。（圖由作者提供）

「地下鐵路」步道是州政府規畫農業文化莊園時，設計出的文化體驗，全程來回共四英里長，有森林，草原，還有歷史古蹟，是一處兼具自然與人文的旅程，一顆隱藏於馬里蘭州蒙哥馬利郡人煙稠密市區的閃亮寶石。