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醫藥短波／子宮頸癌 跟吸菸有關嗎？

顏世蓮

根據世界衛生組織的估計，子宮頸癌是第四常見的癌症， 2018年有57萬婦女得病，其中31萬人死亡。

吸菸雖然不是子宮頸癌的唯一的原因，但確實會增加個人得病的風險。美國早在1984年做過調查，發現婦女吸菸者比不吸菸者得子宮頸癌的風險增加3.4倍。即使是二手菸，也能增加40%得病的風險。

為什麼吸菸會導致子宮頸癌呢？

原來子宮頸癌的最主要原因是乳頭狀瘤病毒感染引起的，許多人一生中多少接觸過這類病毒，可是在多數的情況下，即使感染上也不會引起任何的症狀，不會增加患子宮頸癌的風險，因為身體的免疫系統多半會自行清除這種乳頭狀病毒。根據挪威所發表的對象為6000名婦女、一項九年隨訪的調查，發現吸菸者的確比正常人得到子宮頸癌的機會高出50%。

吸菸如何增加患子宮頸癌風險？

理論上來說，可能是因為菸草煙霧中的致癌因子，導致DNA損傷，進而產生不正常的變異細胞形成的。2011年的研究，認為長期接觸尼古丁會影響到生理機能，或者促使細胞過分複製，或者是抑制細胞凋亡不滅，干擾了正常細胞的新陳代謝引起癌變。而另外一種理論是，尼古丁和菸草會抑制對HPV病毒的免疫反應。長期吸菸的人，身體中對抗感染菌的白細胞會減少，於是降低了身體自身免疫力，也跟著減弱了保護身體不受HPV侵害的能力。

戒菸是否能讓HPV病毒立即消失？

事實上停止吸菸，可能不會讓這種病毒立即或者是完全消失，但是許多研究都發現，戒菸之後會減少HPV對身體的影響，因為病毒在體內的水平指數下降了，表明吸菸能夠使這類病毒在身體中容易而且快速繁殖。戒菸之後，卻能逆轉這種情況。

癌症 指數 致癌

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