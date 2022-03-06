醫藥／洗腎品質高 時間要夠

洗腎者必須透過定期透析延長壽命，只是不少腎友常會擔憂洗腎洗出副作用。（本報資料照片）

不少洗腎患者會擔憂洗腎洗出副作用，嚴重影響生活。專家提醒腎友掌握幾大原則，以維持透析生活品質。

台灣基層透析協會常務理事、安慎診所院長鄭集鴻指出，透析品質講求足夠透析，須兼顧治療時間及血液流速。一般而言，腎友每周要洗三次、每次四小時是洗腎的最低要求，取代腎臟功能維持在及格邊緣。

但常有腎友因為躺不住而要求提早拔針，鄭集鴻強調，如果洗腎時間不足，可能會導致毒素清除率不足、鈣磷失衡、貧血等問題，每次洗腎脫水速度過快易增加心臟負擔，甚至有血壓 下降的問題，導致洗腎中產生不適的機率大增。

相對的，若延長洗腎時間，則可減少以上問題的相關風險，不妨和醫師討論是否適當的延長洗腎時間，選擇最適合自己的洗腎策略。除了足夠的洗腎時間，足夠的出血量也是關鍵，選擇適當的針頭尺寸配合瘻管的血液流速，以維持洗腎效率。

洗腎洗得乾淨，首要就是能夠足量透析，洗得乾淨與否分為主動與被動因素。根據鄭集鴻的臨床觀察，主動因素包括像是腎友工作太忙而導致洗腎時間不足最常見，若洗腎時間不足而導致尿毒素累積在體內，可能會引發高血鉀、不寧腿等併發症 ，導致臨床治療處理會更為棘手。

被動因素則取決於醫療院所的耗材與機器。鄭集鴻表示，以透析治療所使用的水及管路為例，所有透析治療都是使用RO逆滲透水，多數的醫療院所都是使用一道RO機器，可過濾90%水中的雜質；但有些要求更高透析品質的醫療院所會使用兩道RO機器，讓過濾效率達到99%純水，降低水中雜質，可讓透析品質提升。

其中，RO逆滲透水的管路也是值得注意的地方，多數院所使用PVC（聚氯乙烯）管線，因PVC管表面粗糙容易導致細菌孳生，所以必須定期使用漂白水消毒；現在有的院所會使用另一種特殊材質的PEX管路，以高於攝氏90度的高溫 熱水天天清洗，提升管路消毒效果，進而增加透析品質。

除了透析用水的水質與管路材質、消毒等之外，人工腎臟的選擇也很重要，隨著科技進步，透過高效能的人工腎臟，可以讓洗腎洗得更乾淨，提供腎友更佳的透析品質。

鄭集鴻說，過去血液透析尚未問世時，末期腎臟疾病的患者只有走向末路一途，但有效的洗腎是除了換腎外的重要延長生命的方式。呼籲腎友除了要遵從醫囑規律洗腎，洗乾淨達到足量透析之外，也可以多了解醫療院所所使用的耗材與機器等相關細節，掌握這幾項洗腎原則提升腎友的透析品質，邁向腎利人生。