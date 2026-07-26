加州租屋廣告 須提供原始照片

加州民主黨籍眾議員佩勒林提出AB 2025法案，要求租屋廣告若使用人工智慧（AI）或數位空間佈置圖片，需明確揭露且提供未修改的原圖。（示意圖，Pexels）

橙縣 紀事報報導，為提升租屋資訊透明度，加州 民主黨籍眾議員佩勒林（Gail Pellerin）提出AB 2025法案，要求租屋廣告若使用人工智慧 （AI）或數位空間布置（Digital Staging）圖片，需明確揭露且提供未修改的原圖。目前該法已獲眾議會通過，並於議會休會（至8月3日）前提交參議會審議。

研擬該法的動機，來自佩勒林資深立法助理穆里根（Rhiannon Mulligan）。她於2024年在沙加緬度尋找租屋時，發現一個令人困擾的現象。與伴侶開車一小時看房後，發現租屋廣告照片經過數位處理，也就是實際看到的房子，並沒有照片中看到的家具。但他們沒想到的是，照片中的家具，實際上根本放不進這間屋子。

穆里根表示，「他們把一套餐桌、四張椅子、一組L型沙發、電視櫃，全部塞進一個大約10呎乘10呎的空間。但這些家具根本不可能放得下。」「若我們早知道客廳那麼小，根本不會浪費時間看房。」她將這段經歷告訴老闆後，佩勒林決定透過立法改善。

去年10月，加州簽署新法，規定售屋廣告若使用人工智慧或數位擺設照片，需揭露相關資訊，同時提供原始照片。佩勒林的AB 2025法案，希望將相同規範擴大適用至租屋市場，意即租屋廣告比照辦理。「法案只要求房東誠實揭露，讓租客決定是否看房或申請租屋前，就知道可看到什麼。」佩勒林希望加州人尋找住房時，能得到更多資訊。

根據法案內容，若照片經過重大修改，例如加入實際不存在的家家具、庭園造景等都需明確標示。至於一般修圖，如調整光線、亮度、色彩等則不在此限。

佩勒林說，制定法案時與加州房地產廳（DRE）密切合作，確保法案可執行。她指出，目前執法方式多半以提醒持照房仲或業者改正，要求揭露AI修圖且公布原始照片。「我認為，只要建立一套所有房地產業者都適用的標準，他們就更清楚知道該遵守哪些規定，也可避免沒有使用數位擺設的業者處於不利地位。」

據悉，加州是全美少數針對房地產業使用AI立法的州之一。紐約州今年5月也提出一項法案，將房地產廣告中的不實陳述列為不當行為（Abusive Act），違規者可能面臨執照停權或吊銷。目前該法仍在立法程序中。