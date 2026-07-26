IKEA夏季優惠 肉丸餐周四半價 兒童周三免費吃

向來以平價美味著稱的IKEA瑞典餐廳，近日推出多項夏季餐飲優惠。（IKEA官網）

暑期到來，不少家庭和學生趁著假期外出用餐。向來以平價美味著稱的IKEA瑞典 餐廳，近日推出多項夏季餐飲優惠，會員每周四可享瑞典肉丸餐及植物肉丸餐五折，大學生可享主餐半價，12歲以下兒童每周三可免費享用兒童餐，購買兒童餐還可獲得5美元嬰幼兒或兒童用品優惠券，讓不同族群都能在暑假期間節省餐飲及購物開支。

根據IKEA官網，即日起至7月31日，持有效學生證的院校學生，只要是IKEA Family會員，即可在IKEA瑞典餐廳享成人主餐五折優惠。優惠適用店內用餐，需於結帳時出示學生身分相關證明及會員資格。

親子 家庭也有專屬優惠。即日起至8月26日，每逢周三，IKEA Family會員於瑞典餐廳購買一份成人主餐，即可免費獲得最多兩份12歲以下兒童餐。優惠僅限店內用餐，每位兒童須到場，並與成人主餐於同一筆交易結帳。

此外，7月31日前，IKEA Family會員凡購買任何一份兒童餐，還可獲得一張5美元優惠券，可於當天在店內購買嬰幼兒或兒童商品時折抵使用。優惠券將列印於餐廳收據下方，限當日、同一家門市使用，每位會員限領一張。

除學生與親子優惠外，IKEA也同步推出「肉丸星期四」（Happy Swedish Thursday）活動。即日起至8月27日，每逢周四，IKEA Family會員可享瑞典肉丸餐及植物肉丸餐五折優惠。

IKEA官網資料顯示，以上優惠皆須加入免費IKEA Family會員計畫方可享有，部分優惠僅適用於設有瑞典餐廳的美國門市。消費者可前往IKEA官網（ikea.com/us/en/stores/）查詢附近門市地址及營業資訊。