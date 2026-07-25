Airbnb房客到期霸住 南加屋主難驅趕還面臨官司

南加州一名屋主表示，Airbnb房客租期屆滿後拒絕搬離，且因住滿30天取得租客權利，令她一度面臨漫長且昂貴的驅逐程序。（路透）

南加州 屋主魏斯曼（Wendy Weissman）近日表示，一名透過Airbnb 入住的房客，在租期結束後拒絕搬離，不僅停付租金 ，還因住滿30天取得租客權利，迫使她面臨漫長且昂貴的法律程序。事件引發外界關注加州租賃法規可能存在的漏洞。

ABC 7電視台報導，屋主魏斯曼表示，她透過Airbnb將位於洛杉磯縣赫摩沙灘（Hermosa Beach）的一棟聯排住宅，出租給一名來自法國、名叫Evhan Lemarck的男子。

魏斯曼說，該男子最初預訂一個月，之後將住宿期延長至48天；然而，已付款的租期屆滿後，他拒絕退房，也未再支付任何費用。「他就是不肯離開，這就是霸占房屋」。由於赫摩沙灘限制她所在社區經營短期出租，魏斯曼只能接受30天以上訂單。這項規定，也讓事件變得更加複雜。

房地產律師Daniel Bornstein表示，依照加州法律，一旦在房屋內連續住滿30天，住戶就可能取得租客權利。屋主若想要求其搬離，通常必須透過民事訴訟及驅逐程序處理，不能自行更換門鎖。

Bornstein指出，相關法律程序可能耗時約六個月，部分案件甚至更久。他建議，有意透過Airbnb或類似平台出租房屋，應事先核實房客身分、確認退房日期及離境交通安排，並盡量避免接受超過29天的住宿訂單。若住宿未滿30天，屋主在對方拒絕退房時通常擁有較大處理空間。

但對魏斯曼而言，採取這些措施為時已晚。她估計，如果驅逐程序持續六個月，可能造成超過7萬美元租金損失，期間她仍須支付房貸、房產稅及律師費。她也批評Airbnb在事件中的處理方式，認為平台只採取最低限度協助，僅要求她聯絡當地執法部門。但警方認定雙方糾紛屬民事案件，無法直接將房客帶離。

據魏斯曼轉述，租客Lemarck曾表示其信用卡遭竊，在收到補發的新卡以前無法離開。事件後來出現轉折。一鄰居通知魏斯曼，房屋內有大量積水流出。由於情況緊急，她得以進入住宅查看，發現屋內疑似遭破壞，包括有人試圖闖入一處私人儲物間。

魏斯曼認為，這些情況讓局勢對她有利。就在當晚，Lemarck租用一輛U-Haul搬家卡車，將物品搬離房屋，但留下受損且凌亂不堪的住宅。

Airbnb雖透過AirCover計畫為房東提供一定程度的財物損失保障，但魏斯曼認為，平台也應針對房客拒絕搬離的情況提供保險。Airbnb則在聲明中表示，類似事件在平台上非常罕見，公司已與該屋主取得聯繫，並將涉事房客移出平台。

魏斯曼希望自己的遭遇能促使加州推動相關立法，進一步保障透過短租平台出租房屋的屋主。