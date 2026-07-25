肇事者汽車保費 恐大漲26%至59%

一場車禍的代價除修車費外，保費也可能上漲。圖為一名女性酒後駕車逆向行駛，造成連環車禍，鑑識人員在現場取證。(美聯社)

沙加緬度蜂報報導，在加州 ，一場車禍的代價可能不只是修車費，若被認定為肇事方責任，汽車保費 恐在未來數年大幅上漲26%至59%，甚至影響駕駛紀錄。專家指出，保費漲幅視事故責任及保險 公司而定；若並非肇事方，保費一般不會增加。

根據加州車管局（DMV），所有駕駛人都需有汽車保險或其他財務責任證明，才得以在公共道路駕駛或停車。

發生車禍該怎麼辦？

根據加州保險廳，車禍後應立即停車，在確保安全情況下移動車輛，同時採取以下步驟：

若有人受傷，立即撥打911；報警；與事故相關駕駛人交換資料，包括姓名、地址、電話、駕照號碼、車牌號碼及車輛登記資訊；蒐集乘客及目擊證人聯絡方式；拍攝車輛損壞情況、事故現場等相關照片；若撞到停放的車輛且車主不在場，應留下姓名及聯繫方式；僅快通知自己的保險公司或保險經紀。若有人受傷或車輛損失超過750美元，須在十天內向車管局通報事故，未通報者可能導致駕照吊扣或吊銷。

車禍後保費會增加多少？

若被認定是肇事方，汽車保費每年可能增加數百或上千美元不等。個人理財網站NerdWallet指出，一次全責的交通事故，通常會影響三年保費。該網站分析全美多家大型保險公司最新資料發現，若駕駛人被認定肇事方，年度保費平均可能增加26%至59%，實際漲幅依保險公司而異。因此，發生事故後，最好比較多家保險公司費率。

平均而言，一位紀錄良好的駕駛，每年全險（full-coverage）保費約2300美元，但有肇事責任紀錄後，保費將調漲至3435美元，每年約增加約1135美元左右。即使只保最低的法定保險（minimum coverage）者，保費也會上漲：無事故紀錄者平均保費為627美元，有肇責者約917美元。

為比較各大保險公司事故後保費上漲幅度，該網站對近期發生事故且為肇責方的駕駛進行分析，發現在大型保險公司中，州農保險（State Farm）事故前後保費增加的幅度最小。

若不是自己的錯，保費也會上漲嗎？

根據洛杉磯律師事務所，若駕駛人被認定事故責任低於51%，加州保險公司一般不得因該起事故提高保費。也就是說，即使提出理賠申請，只要最終認定不是肇事方，保費通常不應增加。

另外，停放中的車輛遭撞；遭後車追撞；成為肇事逃逸（hit-and-run）事故受害者等情況下，也不會導致保費上漲。但每家公司理賠政策不同，事故情況各異，實際保費調整仍需視個案與保險公司認定。

至於車禍是否會影響駕駛紀錄，根據加州車管局，若被認定為事故責任方，駕照上將被記一點。