民調：自家附近建AI資料中心 7成加州居民反對

超過七成受訪者，反對在自家附近興建AI資料中心。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： PPIC民調指出，超過7成加州居民反對在住家附近興建AI資料中心，主要擔憂其耗電、耗水與環境衝擊，顯示州府推動AI發展面臨民意阻力。

EDHAT新聞網報導，加州 公共政策研究院（Public Policy Institute of California，PPIC）日前發布最新民調 顯示，超過七成受訪者反對在自家附近興建支援人工智慧（AI）技術運作的資料中心（Data Center），其中44%表示「強烈反對」，29%「有些反對」；約四分之一受訪者支持，表達「強烈支持」僅5%。

加州人對人工智慧資料中心質疑的態度，正值加州州長紐森 積極推動AI發展之際。州府日前與AI公司Anthropic合作，協助州府機關及地方政府得以負責任地使用AI工具改善各項服務。

上述調查並指出，內陸帝國居民反對聲浪最高（51%），其次是洛杉磯48%。整體而言，加州各主要地區至少都有三分之二居民對資料中心設在住家附近抱持不同程度的反對態度。

不同政治立場有些微差異。不論民主、共和或無黨籍人士，都有超過六成反對，不過共和黨支持興建的比率略高。

以族裔來說，超過半數加州白人強烈反對在家附近興建資料中心，相較之下，亞裔與非裔表達強烈反對者約為三分之一。整體而言，約三分之二成年人都持反對態度。

許多受訪者對AI資料中心可能帶來的環境影響表示憂心，中心運算設備通常需消耗大量電力運作，也要大量水資源替伺服器降溫，龐大的能源與水資源消耗，引發外界對用水量增加與溫室氣體排放憂慮。

調查指出，超過六成成年人及可能投票的選民，認為資料中心會對環境造成衝擊，僅13%不擔心。舊金山灣區居民最憂心（68%），中央谷地（Central Valley）為52%。

調查還指出，野火是加州人最關心的環境問題，其次是氣候變遷、政府過度監管及水資源供應。多數受訪者認為，即使需付出更高成本，都希望相關單位能制定更嚴格的環保標準。而三分之一居民下次購買或租賃新車時，會認真考慮電動（EV）。

這項「加州人與環境」（Californias and the Environment）調查報告，是PPIC進行的年度民調之一，涵蓋居民對環境、經濟、科技、氣候變遷、能源、海洋生態，及年底州長選舉等議題看法。本次調查於6月29日至7月6日進行，適逢兩項加州重要環境法案周年：1976年「加州海岸法」（California Coastal Act）與2006年「全球暖化解決方案法」（Global Warming Solutions Act）。