我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

房產稅、長者福利等多優惠解鎖 55歲是關鍵點

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
年滿55歲屋主，出售自住房後購買新屋時，有機會保留較低的房產稅基準。（記者邵敏／...
年滿55歲屋主，出售自住房後購買新屋時，有機會保留較低的房產稅基準。（記者邵敏／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：年滿55歲可享加州19號法案房產稅轉移優惠。
  • 重點二：出售自宅換屋可保留原稅基，減輕退休搬遷負擔。
  • 重點三：55歲以上社區與各式折扣，提供生活與消費優惠。

55歲對許多加州人來說，是一個重要財務里程碑，有資格享受「19號法案」（Proposition 19）房產稅優惠，以及其他各項長者福利和折扣。

舊金山紀事報等媒體報導，根據加州現行法規，年滿55歲屋主可享有「19號法案」的房產稅優惠，在出售自住房後購買新屋時，有機會保留原有較低的房產稅基準，大幅減輕未來稅務負擔。這項制度不僅有助長者退休後縮小居住空間、搬遷至更適合生活的地區，也讓許多原本因房產稅過高而不願搬家的屋主，獲得更多選擇與彈性。

加州1978年通過「13號提案」（Proposition 13），將房產稅年度增幅上限設定為2%，考量長期看，加州房價平均年增幅通常在2%以上（例如根據加州就業發展局數據，加州2015年房價中位數約47萬5000美元，到2024年是87萬7700美元，平均年增幅是8.4%），房產稅基增速跟不上房屋增值速度。這項制度帶來鎖定效應，許多屋主即使有搬家需求，仍不願出售房屋，因為一旦購買新房，重新計算後的房產稅可能大幅增加。

2020年，加州選民通過「19號法案」，改革相關制度，鼓勵長者搬遷，釋出較大住宅供年輕家庭購買。根據現行規定，只要屋主或配偶其中一人年滿55歲，即可在出售加州主要住宅後，將原有房產稅基準轉移至新購房屋，且全州範圍內皆可適用，符合資格者一生最多可使用三次。新購房屋價格若不超過原住宅評估價值的110%，通常可以完整保留原有稅基。即使新屋價格較高，也只需就超出部分增加評估價值，遠低於完全重新估價所帶來的稅負。

除房產稅優惠外，55歲也是許多退休社區的入門門檻。根據聯邦「長者住房法案」（Housing for Older Persons Act），55歲以上社區可依法限制住戶年齡。這類社區通常要求至少80%的住宅有一位55歲以上居民，部分社區不允許18歲以下兒童長期居住。

理財規畫師Mary Clements Evans表示，許多客戶非常喜歡這類社區，因為社區活動豐富，從運動、園藝到讀書會應有盡有，也更容易與同齡居民建立社交圈。她指出，許多人退休後最大的挑戰其實是社交孤立，55歲以上社區能提供良好的生活品質與社區互動環境。

年滿55歲後，也可享受許多商家提供的長者折扣。例如，美國退休人員協會（AARP）會員可享受餐飲、旅遊、購物等多項優惠。部分知名連鎖商店與餐廳，也為55歲以上顧客提供不同形式折扣。此外，一些手機、網路及有線電視公司也設有長者優惠方案，但通常不會主動宣傳，消費者可直接向服務商查詢。

精華 FAQ

  • 因為加州19號法案允許年滿55歲的屋主，在出售主要住宅後購買新屋時，將原有較低房產稅基準轉移到新房，降低未來稅負。

  • 它可減少重新估價造成的稅金暴增，讓退休後想縮小居住空間、搬到更合適地區的長者，較願意出售舊屋並順利換屋。

  • 55歲後可入住依法限制年齡的退休社區，並可申請AARP及商家折扣，涵蓋餐飲、旅遊、購物，電信服務也常有優惠方案。

加州 退休 房價

上一則

涉弒母虐父 聖地牙哥2華裔姊妹被捕

下一則

退休理財 Roth IRA轉換成焦點 2026年或是開始好時機

延伸閱讀

加州台聯會 6月6日辦房產稅資源博覽會

加州台聯會 6月6日辦房產稅資源博覽會
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
稅金如背負另一筆房貸 伊州屋主負擔沉重

稅金如背負另一筆房貸 伊州屋主負擔沉重

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出
居家養老代價高？研究曝：80歲賣房恐比45歲少賺2萬美元

居家養老代價高？研究曝：80歲賣房恐比45歲少賺2萬美元
馬世雲：教育、退休…儲蓄福利 政府送錢難 苦於民眾資訊不足

馬世雲：教育、退休…儲蓄福利 政府送錢難 苦於民眾資訊不足

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費