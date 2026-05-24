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科技滲透洛杉磯校園 家長聯盟全力反擊

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州家長組成聯盟，力抗科技公司破壞公共教育。（美聯社）
加州家長組成聯盟，力抗科技公司破壞公共教育。（美聯社）

洛杉磯聯合學區最近批准一項前所未有的政策，大幅限制學生在校期間的電子設備使用時間。

根據這項政策草案，一年級及以下的學生在校期間完全不得使用電子設備，二、三年級學生每日最多使用20分鐘，四、五年級學生每日最多使用半小時，高年級學生可獲得學校分配的電腦，但有建議使用時間。此外，學校電腦會封鎖社群媒體，學生們不得在午餐、下課時間和活動時間使用個人和學校電子設備。

舊金山聯合學區，由於學區大量倚賴學校分配的電腦和數位化課程，並未制定統一的電子設備使用政策，而是將使用學校電子設備的權限交給行政人員和教師自行決定。

舊金山標準（San Francisco Standard）指出，這項數位化改革要歸功於一個名為Schools Beyond Screens的家長聯盟，該聯盟的工作已推動到包括舊金山在內的加州150多個學區。

Schools Beyond Screens副執行董事、也是洛杉磯編劇、電影製片人的梅克辛（Anya Meksin）接受舊金山標準訪問，談她是如何成為反對科技接管公共教育的鬥士。

梅克辛表示，她去年參觀了其居住地十所公立小學，發現幾乎每所學校的幼稚園學生都戴著耳機坐在電腦前盯著螢幕，老師也坐在學生面前看著自己的電腦螢幕，感覺有如反烏托邦式景象。當她走到學生身後，看到的是幾乎所有學生都在觀看YouTube上的人工智慧生成動畫片，而老師正在前面教學生認字。

梅克辛說，有意義的電影、動畫和藝術對兒童來說是很好的啟蒙，但把螢幕當作所有課程的傳遞媒介則非常有問題。

有人認為，學生可以透過玩遊戲化的應用程式獲得基礎教育，但梅克辛指出，證據顯示，學生根本無法透過這種方式學習到任何東西，而且所有研究都得出同一結果，即人腦不適合透過螢幕學習，但學校仍持續這麼做。

經過深入調查，梅克辛發現，這背後都是金錢推動的。

梅克辛說，營利科技公司已嚴重滲透到公立學校系統，利用納稅人的錢，為未經測試、未經證實的產品簽訂巨額合約。這些產品讓學生們上癮，卻沒有為他們帶來任何可衡量的益處。而且，各學區基本上都是聽從這些營利公司銷售代表的指示，由他們來制定學區課程的教學政策，結果就是搞砸了公共教育。

被問到有哪些電子設備適合在課堂上使用，梅克辛表示，有些事情確實需要用到科技，例如學習如何使用科技本身、打字、使用特定軟體、程式設計等，但她反對的是把科技當作預設的教學方式，用來教導那些與科技無關、應該以其他更有效的方式來教導的課程。

洛杉磯 舊金山 學區

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