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川普數百萬美元投資 爾灣藏壽司股漲

編譯組/綜合報導
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美國總統川普買進日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」的美國子公司股票，讓外界大感意外。（取...
美國總統川普買進日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」的美國子公司股票，讓外界大感意外。（取自藏壽司官網）

美國總統川普的投資組合，近日出現一項出人意料的新標的——一家總部位加州爾灣、以迴轉壽司、機器人送餐及動漫主題贈品聞名的日式壽司連鎖店。

據彭博社報導，日前披露的財務文件顯示，川普於今年稍早購入價值100萬至500萬美元的美國「藏壽司」（Kura Sushi USA）股票。此消息一出，隨即引發投資人與饕客的高度關注，帶動該公司股價一度攀升超過5%。

美國藏壽司隸屬日本母公司「藏壽司」（Kura Sushi），在南加地區經營10多家分店，包括小東京、韓國城、亞凱迪亞以及托倫斯等地。

該餐飲品牌以快節奏的「迴轉壽司」概念聞名，將握壽司、壽司捲及各式小菜放在輸送帶上供顧客選取。顧客亦可透過平板電腦點餐，餐點會經由被公司稱為「新幹線」的第二條快遞輸送帶送達餐桌。

藏壽司將其用餐體驗行銷為「美食娛樂」（eater-tainment），將傳統日本料理與街機風格的互動元素相結合。顧客累積消費一定數量的盤數後，便可贏取與日本流行文化IP相關的贈品，部分門市甚至會由機器人協助運送飲料。菜單選項豐富，從黑鮪魚、鮭魚卵等傳統食材，到脆皮米熱狗、鱈魚塔可餅等創意料理應有盡有。

該企業源自1977年的日本，隨後在美國展開積極擴張。分析師指出，隨著加州市場對休閒日式餐飲的需求持續增長，藏壽司的美國業務近期表現亮眼。

川普此次公開的財務披露顯示，其團隊在今年第1季進行數千筆交易，涉及輝達、蘋果與亞馬遜等多家大型企業。不過，川普集團（Trump Organization）代表強調，總統的資產均由外部金融機構獨立管理。

川普集團發言人表示，總統所有資產皆由第三方金融機構獨立運作，該機構負責所有投資決策，而川普本人、其家族成員及集團皆未參與任何交易決策。

川普 亞凱迪亞 南加

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