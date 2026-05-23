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加州房屋保險FAIR計畫部分客戶 保費將漲30%

編譯組／綜合報導
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加州房屋保險FAIR計畫部分受保人，今秋保費將飆漲30%。此次漲幅最大組成，與保...
加州房屋保險FAIR計畫部分受保人，今秋保費將飆漲30%。此次漲幅最大組成，與保費中的野火部分有關。(取自加州保險廳臉書)

今年10月開始，加州房屋保險FAIR計畫的部分客戶將面臨保險公司多年來最大幅度的保費上漲，近66萬3000個住家受保人的保費，將整體上漲近30%。

具體漲幅依屋主特定情況而定：約半數客戶保費將上漲30%至50%；四分之一客戶保費將下降，最高可達80%；其餘四分之一漲幅將低於30%，或介於50%至200%之間。舊金山紀事報報導，受保人預計將於10月15日之後的首次續保日，收到新保費帳單。

受影響最嚴重的地區之一是內華達山脈山麓(Sierra Nevada foothills)的Grizzly Flats社區，該地區近150戶客戶保費將從平均每年2671美元上漲至5485美元。在覆蓋奧倫達(Orinda)郵遞區號94563區域，保費平均上漲31%，導致該地區平均保費接近7000美元。但在舊金山，大部分受保人保費可望見到下降。

FAIR計畫發言人表示，此次漲幅的最大組成與野火有關，因此房產面臨較高野火風險的受保人，將面臨比風險較低受保人更高的漲幅。這是FAIR計畫2023年以來首次在全州範圍上調保費，保費整體上漲15.7%。發言人指出，計畫至少每兩年需提交一次更新的費率提案。

自上次漲價以來，加州的保險危機已導致FAIR計畫的住房保單增加兩倍。數據顯示，保單過去一年持續增加，但速度已顯著減緩。加州保險廳長萊拉 (Ricardo Lara) 近來告訴州立法人士，此一趨勢顯示加州保險市場開始改善的跡象。

FAIR計畫是加州政府設立、但由私人機構營運的最後保險保障機構。目前，除少數幾家大保險公司之外，該計畫承保的房屋數量比加州所有保險公司都多，但僅承保火災損失。若要獲得漏水、責任索賠等保障，客戶必須向其他保險公司購買第二份保單。只有在無法從私人市場獲得保單下，投保人才應選擇FAIR計畫。

FAIR計畫過去幾年業務量增加，尤其是在加州部分最容易發生野火的地區，導致經費拉警報，甚至在2025年伊頓山火(Eaton wildfires)與Palisades山火發生時，計畫已無力支付賠償。

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