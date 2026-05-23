蜱蟲季提早到 叮咬急診率近10年新高

CDC報告，今年與蜱蟲叮咬相關的急診就診率，已創下自2017年以來同期最高紀錄。（取自CDC官網）

隨著氣溫回升，美國今年蜱蟲（tick）季似乎比往年更早開始。多名醫學專家警告，包括萊姆病（Lyme disease）、洛磯山斑點熱（Rocky Mountain spotted fever）與俗稱「紅肉過敏症」的Alpha-gal症候群病例，都可能增加。

KTLA電視台報導，根據美國疾病防治中心（CDC ）追蹤系統，今年與蜱蟲叮咬相關的急診就診率，已創下自2017年以來同期最高紀錄。CDC表示，目前除美國中南部外，多數地區都出現蜱蟲活動增加情況。

CDC萊姆病專家Alison Hinckley表示，蜱蟲叮咬通常在5月達到高峰，但目前數據顯示，「現在就已經到了必須提高警覺的時候。」她指出，蜱蟲已開始大量活動，且民眾遭叮咬案例明顯增加。

專家認為，暖冬與氣候變遷 是蜱蟲數量增加的重要原因之一。蜱蟲偏好溫暖潮濕環境，冬季不夠寒冷會提高存活率，加上鹿與老鼠數量增加，也為蜱蟲繁殖提供更多宿主。

其中，東北部疫情 特別受到關注。與萊姆病同名的康乃狄克州Lyme地區，近期送檢蜱蟲數量大增。當地研究機構指出，近期每天平均收到約30隻蜱蟲送驗，其中超過40%驗出帶有導致萊姆病細菌。

醫師指出，萊姆病是美國最常見蜱蟲疾病。CDC估計，全美每年約有47萬6000人接受相關治療。初期症狀包括發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛，以及俗稱「靶心狀紅疹」（bull's-eye rash）的環狀皮疹。若未及時治療，可能進一步影響神經系統、關節甚至心臟。

此外，蜱蟲還可能傳播其他疾病，包括巴貝蟲病（babesiosis）、艾利希體症（ehrlichiosis）及洛磯山斑點熱等。部分蜱蟲甚至可能引發Alpha-gal症候群，使患者對牛肉、豬肉等紅肉產生嚴重過敏反應。

專家提醒，春夏期間前往草地、樹林或野外活動時，應儘量穿淺色長袖衣褲，並使用經美國環保署（EPA）認證的防蟲產品。返回家中後，也應立即檢查身體、衣物與寵物是否附著蜱蟲。

若發現蜱蟲附著皮膚，應盡快以尖頭鑷子垂直拔除，避免擠壓或使用凡士林、酒精、火燒等偏方處理。專家表示，蜱蟲附著時間越長，感染疾病風險越高。